波多尔斯基解释格纳布里阿森纳生涯失败原因：他只是不够幸运

这位前枪手前锋表示，他很高兴看到这位德国同胞在安联球场表现出色，尽管他在北伦敦的表现并不成功。

卢卡斯·波多尔斯基表示，拜仁慕尼黑边锋格纳布里之所以在阿森纳表现不佳，主要是因为运气不佳且受到了伤病的困扰。

格纳布里在2011年夏天从斯图加特加盟了阿森纳，而后他他在枪手青年队发挥出色，在2012年年仅16岁的时候就进入了一线队。

这位速度型边锋原本被认为在酋长球场拥有着光明的未来，但最终他只能接受被租借至西布朗的安排，因为他很难在温格手下获得一个固定的首发位置。

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根据媒体此前的报道，在格纳布里2016年离开阿森纳的时候，实际上，法国教头当时非常想留下他。但可惜的是，球员本人一心想要逃离酋长球场，最终北伦敦豪门只能接受500万英镑转会报价，放其加盟了云达不莱梅。

这位德国国脚在维塞尔球场的第一年就踢了27场德甲比赛，他的表现令人印象深刻，这一切说服拜仁向其抛出了橄榄枝。

巴伐利亚豪门激活了他合同中的800万欧元解约金条款，并与他签下了一份3年合同，随后，德甲霸主将他租借到了霍芬海姆，格纳布里在那里度过了2017-18赛季。

一年后，这位前阿森纳球星与他的新队友们在安联球场会合，并从那时起开始兑现他年轻时在北伦敦时所展现的巨大潜力。

上赛季，格纳布里跟随拜仁赢得了联赛和杯赛双冠王，并在这个过程中发挥了关键作用。与此同时，他还在此基础上奠定了自己欧洲足坛最具杀伤力边锋之一的地位。

波多尔斯基在酋长球场亲眼目睹了自己同胞的天赋，他很高兴看到这位老队友在经历了失败的枪手生涯后，最终在德甲取得了长足的进步。

“他很不幸，受了几次伤。他总是在训练中表现出色，”这位前阿森纳前锋在接受《442》杂志的采访时这样评价格纳布里。

“在球场之外，我们在一起度过了很多时间，比如我们会一起吃晚餐。但是有时候，足球就是这样，你可能需要找到一位能给你更多自信的教练。”

“格纳布里的两只脚都可以射门，而且他的力量和速度都很强——这有点像我，只是我没有像他那样强劲的右脚！”

“我很高兴他在拜仁表现得很出色。”

本赛季，格纳布里总共代表拜仁在各项赛事中出场了33次，攻入18球，其中4球是在客场7-2战胜热刺的欧冠小组赛中打进的。