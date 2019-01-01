波叔用爱回应鸟叔：感谢看得起热刺有夺冠相

热刺主帅欢迎前对手的支持，同时也拒绝透露合同起义军克里斯蒂安·埃里克森的未来。

在看到热刺与曼城、利物浦和曼城B队并列英超冠军候选队伍后，毛里西奥·波切蒂诺对穆里尼奥的“冷嘲热讽”表示欢迎。

这位前曼联和切尔西主帅表示，他希望热刺能在2019- 2020赛季挑战英超冠军。

波切蒂诺很高兴自己能跻身于冠军竞争之列，并认为这种半开玩笑的评论是一种赞美。

这位阿根廷战术家说：“我热爱穆里尼奥。”

“我们都知道他很聪明，有时也很爱挖苦人，这就是为什么他是世界上最好的教练之一。”

“我尊重他的意见。我也很感激，因为像穆里尼奥这样的教练相信我们有潜力成为一名有力的竞争者是很重要的。”

“我们有我们的信仰，我们对自己有信心，但这种赞美帮助我们更相信这一点，当然。”

波切蒂诺见证了热刺完美的开局，在联赛首个周末3-1战胜阿斯顿维拉。

克里斯蒂安·埃里克森在那场比赛中替补出场，在这场戏剧性的胜利中扮演了重要的角色。

这位丹麦中场还没有和北伦敦签订一份新的合同，他目前的合同已经进入了最后12个月，而波切蒂诺不愿意去猜测他的未来。

当被问及埃里克森是否会在周六与曼城的比赛中首发时，热刺主教练说:“我们拭目以待。只有11名球员能首发。我对他上周的表现很满意，他在训练中的表现很好。我们还有一节训练课，届时我将决定首发阵容。”

“没有(合同状态不会影响我的决定)。对我来说，合同只有一年的球员和合同只有五年的球员是一样的，条款内容不只是合同的长度，而是为了表现。”

“五年后，你们(媒体)都应该知道要避免这个问题，因为你们知道我只会根据表现做出决定，而不是根据俱乐部的个人情况。”

“我的观点是帮助所有的球员，支持所有的球员，直到他们和俱乐部一起决定在职业生涯中走不同的道路，并尊重所有人。”、有时候很难理解，在足球或俱乐部之外，尊重意味着尊重。”