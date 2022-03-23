波切蒂诺、图赫尔、滕哈赫、洛佩特吉：谁应该成为曼联下赛季的主帅？

如果在上个星期初，朗尼克对自己在下赛季转为曼联正式主帅还抱有一丝希望，那么在欧冠1/8决赛被马德里竞技淘汰后，这些希望肯定已经破灭了。

国际比赛日前，曼联各项赛事5战仅取1胜，比起第四名的阿森纳，他们更接近第七名的西汉姆。

红魔本赛季仍有望赢得66分，奇怪的是，这将是他们在过去七年中第四次达到这个积分。

这很符合他们在后弗格森时代停滞不前的状况。

不言而喻，曼联需要完成下一个正确的主帅任命，但是，冒着过于戏剧化的风险，这确实感觉是俱乐部的一个关键时刻。

到下个赛季结束时，俱乐部就要十年没有赢得联赛冠军了，这是一个重要的里程碑，将引起老特拉福德众人的反思。

到那时，他们需要有一个长期的愿景；一个以联赛冠军为目标的结构，但要明白，现实中，需要几年的时间才能达到克洛普的利物浦和瓜迪奥拉的曼城所处的水平。

正如利物浦的球迷可以证明的那样，没有冠军的前10年是艰难的，但不像接下来的10年那么艰难。

每过一年情况就会变得更加艰难，曼联必须为一个需要耐心的漫长过程做好准备。没有快速解决方案，也没有时间可以浪费。

概括地说，曼联有两个方向可以走。一条是高压逼抢和垂直足球，另一条是更有耐心的传控风格：也就是克洛普的风格或瓜迪奥拉的风格。

够力足球了解到，波切蒂诺和滕哈赫在曼联高层眼中是平起平坐的，洛佩特吉、图赫尔和恩里克是红魔的其他考虑对象。

恩里克肯定是不可能的，因为他决心带领西班牙在今年冬天参加世界杯，而其他四位候选人则整齐地反映了欧洲足球中两种主流战术体系之间的选择。

波切蒂诺和图赫尔代表克洛普风格

曼联已经关注波切蒂诺很长时间了，据信他会很愿意执教红魔。

波切蒂诺一直挣扎于处理巴黎圣日耳曼的利己主义，他发现球员的权力太大，自己的战术信仰无法立足。

但是，与其把波切蒂诺在巴黎的时间看作是他没有能力管理大球队，我们更应该把他看作是一个有过相关经验、能处理这个问题的人。

巴黎是建立一支俱乐部的完美反面教材，而现在，曼联正在徘徊，令人震惊地接近以同样的方法打造一支俱乐部。

从向大报泄露朗尼克的训练方法到我们在球场上看到的抱怨，任命一个已经经历过这种事情，并将努力在事情失去控制之前杜绝它的教练，对曼联是有好处的。

从战术角度来看，波切蒂诺是最理想的人选。他希望踢高压逼抢足球，注重攻防转换的垂直度，这与英超联赛向日耳曼风格战术转变的趋势相一致。

他与图赫尔——据够力足球了解，图赫尔是曼联正在评估的另一位主帅——并没有太大的区别，尽管波切蒂诺的球队站位更靠前。

波切蒂诺专注于使用前插的边后卫来从边路提供渗透，这意味着曼联至少需要一个新的右后卫，但在其他方面，他也需要有一个基础，可以让球队踢出垂直的足球风格。

对于波切蒂诺或图赫尔来说，弗雷德将是一个理想的全能中场，而桑乔、拉什福德和伊兰加具有爆炸性的速度，适合这两位经理的进攻态度。

然而，两人都不会热衷于使用马奎尔，他们需要一个更灵活的后卫来应对高位逼抢，而在中场，他们则需要更多有能力抗压和有创造力的球员。

然后是C罗的问题，因为葡萄牙人的存在可能会决定曼联选择哪条道路。

他不愿意作为一个集体系统的一部分进行逼抢，也不愿意为球队牺牲自己，这使得克洛普的风格没有瓜迪奥拉那窒息和控制风格那么有吸引力，从理论上讲，瓜迪奥拉的战术会允许球队在禁区内有一个机会主义者。

滕哈赫和洛佩特吉代表瓜迪奥拉风格

曼联可能希望把自己更多的看作是强势的一方，像曼城那样成为完全主导比赛的足球贵族。

如果是这样的话，那么滕哈赫或洛佩特吉——后者在选帅名单中的排名更低——则更合适，因为他们都更注重控球。

滕哈赫被认为是光复了过去那支经典的阿贾克斯的人，他的足球风格比较慢，需要不断地循环控球；对手在长时间被困于自己的后场后，会逐渐被消磨意志。

洛佩特吉的塞维利亚不太成功——由于他们与西班牙的超级俱乐部相比规模相对较小——但他们在西甲平均拥有60.8％的控球率。

他们的主要目标是长期保持高位控球，虽然从防守的角度来看这是可行的——他们在西班牙有最好的防守表现——但这确实意味着塞维利亚很难攻破对手的铁桶阵，本赛季他们在国内赛事已经12次打平。

也许洛佩特吉会在像曼联这样更强大的球队取得更大的成功。

当然，有C罗、布鲁诺-费尔南德斯和博格巴（如果他下赛季还在的话）在首发名单中，那么洛佩特吉或滕哈赫的风格应该意味着曼联的球星们在球场的创造性区域拥有更多有意义的控球权。

除了前锋位置，各候选人的转会政策也不会有什么不同。洛佩特吉和滕哈赫也认为进攻型后卫是至关重要的，并且会希望买一名右后卫。

曼联正在寻找一个能打出渐进式向前传球的防守型中场破坏者，所以无论谁来执教，德克兰-赖斯都应该是一个目标。

波切蒂诺满足了所有非战术方面的要求

在选择瓜迪奥拉还是克洛普，选择控球还是垂直，最初很容易让人以为速度更慢、更有统治力的体系更适合。

它更接近俱乐部主宰全球的自我形象，也更能适应球队中的那些个人主义者。

但是，曼联陷入这种困境的主要原因是他们的怀旧情绪，无法与时俱进，以及对超级明星的放纵。为此，在图赫尔极有可能留在切尔西的情况下，波切蒂诺就是最合适的答案。

许多曼联球迷对波切蒂诺没有赢得过冠军感到担忧，但在所有可用的候选人中，他拥有最好的属性组合，可以在更衣室和球迷的支持下建立一个长期项目。

这是最重要的特质，远比对候选人的战术理念的预先想法更重要。

因为虽然这里的四个名字之间可以做出粗略的区分，但实际上，所有的人都是非常有才华的教练，能够适应英超联赛的独特要求和目前球队的特质。

波切蒂诺的优势在于，他对一个自负的更衣室的期望有深刻的认识；他的战术思想建立在自我牺牲的基础上，这在英超联赛中已被证明是有效的；而且他还很擅长培养年轻球员。

曼联永远被困在媒体的马戏团中，但如果有波切蒂诺这样的知名人士负责，至少会有一个空间——情感上和战术上——让这个项目在前两年迈出小步。