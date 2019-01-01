波切蒂诺：这个赛季热刺需要夺冠了

这位教练因在热刺的成功而受到赞扬，但在几次失去冠军之后，他的目标是最终克服困难。

毛里西奥·波切蒂诺希望这个赛季能在托特纳姆热刺的奖杯陈列柜里添一些奖杯，他觉得这将是一个“美好的赛季”。

自从2014年加盟热刺以来，波切蒂诺为热刺所做的工作得到了很多赞誉，他把热刺打造成了一支欧冠常客。

阿根廷人上赛季带领球队在欧冠决赛中享受了一场激动人心的比赛，带领球队走向了荣誉的边缘。

这意味着波切蒂诺在他的执教生涯中仍然没有获得一座奖杯，尽管他取得了许多成功，但在2014-15赛季的联赛杯决赛和是上赛季的欧冠决赛中都输掉了比赛。

波切蒂诺拥有一支有天赋的球队，并且在转会窗口期间得到了新球员的支持，他相信打破这种无冠状态是他在2019-20赛季享受高质量赛季所必需的。

“一个好赛季?我个人的感觉是，在我的第六个赛季开始的时候，我需要举起一座奖杯——联赛杯、足总杯、英超或欧冠。”波切蒂诺告诉记者：“这就像我的狗——它正在长大，只是还不够成熟。我不想给球队或俱乐部施加压力。但是如果你问我个人，这个赛季并不是为了取得成功而进入前四，尽管这对俱乐部来说很重要。但对我来说，这是为了赢得一些冠军。”

波切蒂诺承认，上赛季他们进入欧冠决赛、联赛杯四强和联赛前四的成绩让人感觉像是在开玩笑。

然而，这也给了主教练在本赛季取得更大成就的灵感。

波切蒂诺补充说:“在上个赛季的决赛之后，再次进入前四，进入联赛杯半决赛，就像在说，‘加油!’你永远在那里，但你不能触摸荣耀。那就是我个人。我个人的目标，主观来说，这个赛季成功的目标，就是举起一座奖杯。”