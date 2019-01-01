开局不稳 波切蒂诺：这不是我的最佳热刺阵容

尽管在夏天花费了超过1亿英镑，主教练仍然怀疑现在的球队是否比上赛季更好。

毛里西奥·波切蒂诺声称他现在的球队还没有证明他们是他手下最好的热刺，尽管这个阵容天赋秉异。

上个赛季，热刺在上半赛季一度有机会挑战英超冠军，尽管他们在国内联赛后半段有所退步，但他们一路挺进欧冠决赛。

然而，本赛季热刺在前五场英超比赛中只赢了两场，并在欧冠首场比赛中战平了奥林匹亚科斯，这让波切蒂诺怀疑这支球队是否和上赛季一样出色。

“我们将在赛季末看到结果。”波切蒂诺告诉记者：“目前我不认为这是最好的阵容。但我认为，如果你只看到结果……很容易说上赛季的阵容更好，因为我们进入了欧冠决赛。但是我们将会看到我们是否能够复制（这一成就），或者如果我们赢得一些奖杯，也许我们可以谈论这是最好的阵容。”

至少在波切蒂诺看来，赛季初的部分问题在于埃里克森等球员转会的不确定性。

丹麦人和其他球员的去向问题一直持续到转会窗口关闭，而波切蒂诺则直言不讳地表示，他认为这会影响热刺的表现。

他支持这种批评，但认为球队已经开始把这些问题抛诸脑后。

他说：“当我说球队还没有准备好参赛时，我知道我会因为太诚实而受到批评，但这是事实。我并没有说谣言让球队感到不安。我说每一赛季的个人情况都在变化……当不同的情况同时在同一间屋子里发生时，你需要注意如何管理，之后你需要时间重新聚焦目标，这是很正常的。我认为我们正在改进，我认为我们有很大的改进空间，我确信我们会有很大的改进。”

托特纳姆热刺在上周对阵水晶宫的比赛中取得了他们在英超联赛中的第二场胜利，他们将在周六客场对阵莱斯特城的比赛中力争在国内联赛中取得两连胜。