波切蒂诺还是安切洛蒂？皇马今夏应该换帅还是坚持信任安帅

当皇家马德里在欧冠半决赛中对阵曼城时，我们可以说这将是两位世界最佳主帅的对决，他们分别是安切洛蒂和瓜迪奥拉。

意大利人看起来将成为第一个在欧洲五大联赛中都赢得冠军的人，但是，尽管他已经非常接近取得成功，人们还是对他是否是带领银河战舰进入新时代的合适人选仍有一些保留意见。

不过，对于主席弗洛伦蒂诺-佩雷斯来说不是这样。这位皇马主席计划让安切洛蒂继续掌舵，并通过免签巴黎圣日耳曼前锋姆巴佩来进一步加强他的建队项目，同时希望这足以让皇马保持在他们不断进步的死敌巴塞罗那之前。

在马德里，人们似乎对一些大的警告视而不见，比如3月份在伯纳乌球场被巴萨0-4击败，这场惨败的痛苦此后被更好的比赛结果所抹平。

门将库尔图瓦说道："那是一个糟糕的夜晚，但我们很快就恢复了，我们不必过多地考虑失败，我认为以我们在前后几场比赛中的成绩和态度，惨败巴萨很明显是一次意外。"

诚然，这场失败对他们争夺西甲冠军没有大的影响，这主要是由于巴萨在本赛季初成绩太差。

然而在欧冠联赛中，任何缺陷通常都会被世界上最好的球员和教练暴露出来，瓜迪奥拉和曼城的目标就是这样。

然而，来自马德里方面的消息是积极的，尽管在前两轮比赛中，他们差点就被淘汰。

《阿斯报》主编Tomas Roncero为安切洛蒂辩护，他写道："无论你赢了多少，如果你踩到了香蕉皮，或者经历糟糕的一天，你就会受到一连串无情的批评。"

安切洛蒂的诋毁者所强调的缺陷之一是，他没有充分轮换他的球队，过于依赖他的首发名单，只有其他几名球员经常得到重要的出场时间。

2015年，这伤害皇马，他们在欧冠半决赛中不敌尤文图斯，而本赛季看起来又是如此，巴黎和切尔西都险些击败他们。

然而，马德里的斗志和自信心帮助他们在这些比赛中完成逆转，从那时起，安切洛蒂已经更频繁地转向他的替补球员。

在上周三3-1战胜奥萨苏纳的比赛中，安切洛蒂没有让卡塞米罗、莫德里奇和克罗斯这三名主力中场球员首发，而维尼修斯则替补登场。

俱乐部内部并不急于看到意大利人离开，因为他在去年夏天作为主席弗洛伦蒂诺的第四选择来到这里后，表现比预期的要好，此前他在埃弗顿的表现平平。

在国际比赛日期间，弗洛伦蒂诺来到皇马训练场与安切洛蒂进行了长时间的会谈，后者感觉自己的帅位得到了巩固。

对巴黎、切尔西和塞维利亚的逆转胜利，昭示了皇马的身份——胜利，即使是在看起来不可能的时候。

他们连续第二年处于被图赫尔的切尔西淘汰的边缘，但莫德里奇一次精彩的、不可重复的助攻，迫使比赛进入加时赛。

对阵巴黎圣日耳曼，以及对切尔西的第一回合，多纳鲁马和门迪在门线的错误帮助了马德里，尽管这必须归功于顽强的本泽马，他利用了这些错误。

尤其是对巴黎，皇马被疯狂压制，在第一回合比赛中表现得很挣扎，安切洛蒂在本泽马受伤的情况下奇怪地使用莫德里奇作为伪九号，但多纳鲁马的失误使势头对他们有利。

尽管有这些因素的帮助，皇马正确地重视他们的逆转能力，以及他们所拥有的精英心态和自信心，使之成为可能。

安切洛蒂在他们从0-2落后到3-2击败塞维利亚的比赛后说："我们有投入度、个性和勇气，”这场胜利实际上已经提前为他们锁定了西甲冠军。"球队有能力做出特别的事情。”

"我们没有因为0-2的落后而失去信心，这种心态帮助我们在对阵巴黎和切尔西的比赛中相信我们可以反扑。"

安切洛蒂是一个能够这样激发信念和精神的赢家，在弗洛伦蒂诺考虑潜在的替代者时，这是他的一个加分项。

然而，如果情况在本赛季结束前发生变化——例如，曼城在欧冠中重创皇马——那么有一个明确的候选人可以取代他，那就是巴黎的主帅波切蒂诺。

弗洛伦蒂诺一直很欣赏波切蒂诺，而波切蒂诺之前曾表示他希望能执教皇马。他在巴黎过得并不开心，今年夏天，双方似乎将分道扬镳。

曼联曾与这位前热刺主帅联系到一起，但他们已经任命了阿贾克斯的教练埃里克-滕哈赫，如果皇马希望邀请波切蒂诺执教，难度应该不大。

波切蒂诺是一位现代化的主教练，他喜欢以控球为基础的比赛，这可能有助于皇马在比赛中建立更多的控制，这一点有时是这支皇马所缺乏的。

然而，除了法国杯和本赛季的法甲冠军，波切蒂诺还没有像安切洛蒂那样证明自己是个赢家。其他与皇马帅位传出绯闻的名字包括俱乐部名宿劳尔和哈维-阿隆索，他们现在分别在皇家马德里卡斯蒂亚和皇家社会B队执教。

"我认为安切洛蒂是一个聪明人，他知道如何找到并把碎片拼凑到一起，"阿隆索上周在讨论自己的未来时说道。

"我们已经模糊地谈到了这个问题，现在我们专注于自己的目标，因为我们知道这非常重要，"他补充道。"现在还没有什么新的进展。"

如果弗洛伦蒂诺不在夏天更换教练，然后皇马在下个赛季出现问题，那么劳尔就可能成为接手球队的人。

然而，现在在皇马内部，输球或可能被曼城重创的想法已经被抛在脑后。相反，欧洲之王正梦想着创纪录的第14座欧冠冠军。

这对安切洛蒂来说也是一个记录，他目前与齐达内和鲍勃-派斯利并列获得了三次欧冠冠军。第四次夺得欧冠将使他脱颖而出，成为历史上夺得欧冠次数最多的教练。