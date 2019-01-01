美好的愿望 波切蒂诺：贝克汉姆想为热刺踢球

这位前英格兰队长观看了热刺4-0战胜水晶宫的比赛，并在赛后向阿根廷教练透露了一些情况。

大卫·贝克汉姆告诉毛里西奥·波切蒂诺，如果他还在踢球，他希望自己能够在托特纳姆热刺的新球场为阿根廷人效力。

这位前英格兰队长在顶级联赛中有着辉煌的职业生涯，在曼联、皇家马德里和洛杉矶银河等球队都有过标志性的表现。

然而，他是土生土长的伦敦人，在前往老特拉福德并成为传奇的92班球员之前，曾在热刺青年队效力。

贝克汉姆的家人，包括他的祖父，都是热刺的重要支持者，这家俱乐部在他心中有着特殊的地位。

他现场观看了周六波切蒂诺的球队4-0大胜水晶宫的比赛，赛后他告诉南美人他很乐意再次穿上他的球鞋。

在赛后的新闻发布会上，当被问及如何将令人印象深刻的托特纳姆热刺球场打造成一座堡垒时，波切蒂诺说：“这仅仅是个开始。我们在这里没有打太多的比赛。我们的第一场比赛是对阵水晶宫，然后我们又打了几场比赛，有些是在欧冠，现在有三场是在本赛季的英超联赛。不过都是新的。我认为这是一个了不起的球场。我刚才和大卫·贝克汉姆谈过，他说：“‘我希望我现在还能踢足球，为托特纳姆热刺效力，因为这个球场太棒了。’”

“对对对，他说，‘我希望我能在这里踢球，为你踢球！’”

“对我们来说，让我们的球场成为我们的家，开始感到舒适是如此重要。这和白鹿巷完全不同，当然我认为随着时间的推移，我们会感觉像在家里一样，对手很难击败我们。”

热刺在主场大胜水晶宫，他们甚至不需要头号射手、现任英格兰队队长哈利·凯恩在贝克汉姆面前进球。

“我希望哈利下次能进球。”波切蒂诺说：“我能告诉你什么呢？1-0、2-0、3-0、4-0，你跟我说哈利没有进球？没关系。我们需要把进球留到需要的时候。”

波切蒂诺对热刺作为一个整体的表现感到满意，他认为随着赛季的加快，他的球队开始感到更加舒适。

他补充道：“我认为这表明球队（以前）很不稳定。当球队不稳定的时候，当阵容不稳定的时候，你很难按照你想要的方式表现。我并不是在抱怨或责怪任何人，只是在足球中，情况很容易描述，人们的注意力不是在踢球上，也不是在努力提高。如果重点不在我们想要的地方，那么拿出表现并不容易。当然，我们有足够的实力，在没有集中注意力的情况下赢得比赛，但当你集中注意力的时候，你就会看到球队上半场的表现。那种强度和专注度。”

“我们知道我们需要做什么，当你能做到这一点时，我们的实力就会显现出来。我们的阵容非常优秀，球员令人难以置信。如果我们在所有比赛中都表现出这种强度，我们肯定会为美好的事情而战。我很高兴能恢复那种感觉。我们都需要它，但现在它要继续推动。这是本赛季的第一步。我们在21天内有7场比赛，所有人都有机会上场，我们将在不同的比赛中轮换。这是最重要的。我们将给所有球员机会，让他们展现自己的实力，为自己的位置而战。”