波切蒂诺谈欧冠失利：关在家里十天不出门

热刺主帅上个月在马德里0-2负于利物浦，他说他认为他的球队比红军更好。

托特纳姆热刺主教练波切蒂诺承认，在冠军联赛决赛输给利物浦后，他有10天没有出门。

上个月在马德里的决赛中，热刺0-2负于利物浦，而波切蒂诺的球队以心碎告终。

在他的球队在四分之一决赛和半决赛分别战胜曼城和阿贾克斯之后，波切蒂诺说决赛的结果尤其令人失望。

“是的，这很困难。”47岁的他说：“在决赛前的三个星期，我们有最令人难以置信的准备。(我们)对自己的失败深感失望。”

这位前阿根廷国脚表示，这场失利的严重程度只能与他职业生涯中的另一场失利相提并论。

波切蒂诺说:“情况非常糟糕。“我把这和2002年夏天做了比较，当时我们和瑞典打成平局，在世界杯小组赛中，我们在一周内被英格兰击败。作为一名球员和一名教练，这都是我职业生涯中最糟糕的时刻。”

就像17年前的那个夏天一样，波切蒂诺在失利后还有一段时间可以反思。

阿根廷人说他需要一些独处的时间来尝试从欧洲决赛失利的痛苦失望中恢复过来。

波切蒂诺说:“第二天我从马德里乘火车去了巴塞罗那。我在家里呆了10天，不想出去。是的，这很艰难，因为你几乎触碰到了荣耀。”

回想起在大都会万达球场的比赛，波切蒂诺坚称他的球队当天表现更好，并承认这场比赛对于中立的观众来说并不理想。

“我认为我们比利物浦更好。”波切蒂诺说：“这并不是一场精彩的决赛，但细节决定了成败。”

在经历了一段时间的失利后，波切蒂诺表示，他现在有了新的动力，希望在2019-20赛季取得更好的成绩。

波切蒂诺说:“赢家会迅速前进。也许像我一样10天，或者15天。假期的时候情况更糟，因为你每天都在想同样的事情，但当你开始训练的时候，你把不好的事情都抛在了过去。当你继续前进的时候，内心的火焰又开始出现了。”