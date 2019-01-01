波切蒂诺警告埃里克森：不重新投入就会被淘汰

在夏季转会失败后，热刺的一些球员被告知要重拾他们对俱乐部的专注和承诺。

毛里西奥·波切蒂诺警告托特纳姆热刺球员，他们希望在转会窗结束后重新集中注意力，否则将面临被淘汰的命运。

热刺经历了一个充满不确定性的夏季，他们的几名球员都被传离队，其中包括克里斯蒂安·埃里克森、托比·阿尔德韦雷尔德和维尔通亨，他们都进入了合同的最后一年。

在所有这些传言之后，上赛季的欧冠亚军本赛季开局缓慢，仅从他们的四场英超比赛中得到5分。

现在，波切蒂诺希望看到他的球员集中精神，不然就在场边观看比赛。

“我想我们都同意托特纳姆热刺总是比其他俱乐部有更多的谣言。”他告诉记者：“一个月后，我认为谣言会再次出现，这是肯定的，因为球队的情况会帮助谣言的出现。我想我们谈了很多。现在是时候积极面对了。维克托·万亚马在我的计划中。克里斯蒂安在我的计划中。现在他们有和其他球员一样的可能性。以前，我明白他们处境艰难，当然我们总是尽力帮助他们，帮助俱乐部，帮助他们处理问题。但我告诉过你，这并不容易。当只有一个球员（想要离开）的时候，那还好，但当有几个球员开始让积极情况变得困难的时候……但现在是时候积极了。现在我们需要开始赢得比赛。这是我们的目标。重新集中注意力，不重新集中注意力的人就会出局。”

据报道，托特纳姆热刺仍然渴望签下埃里克森，他在2016年延长了之前的合同。

但是波切蒂诺希望丹麦中场能够继续为热刺效力，不管他是否续约。

“当你签合同的时候，就像克里斯蒂安签了五六年的合同一样，你需要从第一天一直坚持到最后一天。”他说：“他不会做出承诺，因为只剩一年了。区别在于他是否想延长合同。不同的球员有不同的目标。”