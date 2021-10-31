波切蒂诺解释半场换下梅西：他坚持不下去 我们需要以防万一

这位阿根廷前锋在下半场意外缺席，他在国内赛事中的挣扎仍在继续

巴黎圣日耳曼主帅波切蒂诺表示，梅西在周五对阵里尔的比赛中场休息被换下是预防措施。

在巴黎1-0落后的情况下，波切蒂诺在中场休息时选择了伊卡尔迪来代替阿根廷巨星梅西，这令人感到惊讶，也意味着梅西还没有在法甲为他的新俱乐部进球。

巴黎圣日耳曼在下半场成功扭转了局面，马尔基尼奥斯在第77分钟扳平比分，迪玛利亚在比赛还剩2分钟时打进致胜一球。

波切蒂诺在接受亚马逊Prime采访时表示：“我们必须等待，我们和医生谈过了，这是一个预防措施。梅西坚持不下去了，但这不是什么大问题，他可以参加下一场比赛。”

当被问及像伊卡尔迪这样的9号球员是否更适合球队时，波切蒂诺补充道：“我不认为这是上半场的问题。只是里尔很了解我们。我们没有足够的机会来喂给我们的进攻球员和控制比赛，但我不认为一个球员或一个位置能改变一切。”

“总的来说，我认为我们应该赢。踢三中卫是一个潜在选择，去寻找不同的方式去比赛。我们可以适应这个战术体系，灵活一点是好事。有时候初始计划并不奏效，我很高兴能够为不同特点的球员提供这种选择。但我们必须继续努力。”

34岁的梅西在今夏离开巴萨加盟巴黎，人们对他期望很高，但直到目前位置，他5场法甲联赛仍未取得进球。