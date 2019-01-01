波切蒂诺：要是热刺真夺欧冠 我能哭一个星期

6月1日，热刺将与利物浦打响本赛季的欧冠决赛，而波切蒂诺已经在热切期盼着他执教生涯的第一个冠军。

本赛季热刺与利物浦顺利会师马德里，是2008年以来首次欧冠决赛对阵双方均来自英格兰。

这也是北伦敦球队史上首次杀入欧战决赛。半决赛淘汰阿贾克斯时，主帅波切蒂诺就曾一度在摄像机面前激动落泪。

47岁阿根廷人透露，如果球队真的爆冷夺冠，他或许会再一次情难自已，并且这次的情况或许将持续一个星期。

波切蒂诺告诉记者：“我妈妈跟我说，‘你真是llorona（一个民间故事）’，意思是爱哭的人。”

“我妈妈常说，‘他开心也哭，不开心也哭。好了，别哭了！’”

“有时候，在我开车回家的过程中也会发生这样的事——我家离训练场就20分钟——路上我听到一些音乐，然后我就会带入我生活中的一些片段。”

“我就开始落泪，当我到家的时候，我妻子问我怎么了。”

“我就告诉她，‘一些音乐勾起了我过去30年在阿根廷的回忆。’她就会说，‘你疯了吧。’”

“电影？当然，我也哭。所有事情。所以假如我们赢下了欧冠，我不知道，或许我会哭一个星期。”

卢卡斯-莫拉在克鲁伊夫球场上演帽子戏法帮助热刺凶险晋级，波切蒂诺对自己当时的心理活动也记忆犹新。

“半决赛之后，两种感情交杂在一起。能够晋级欧冠决赛意味着俱乐部一个精彩篇章落下了帷幕。”

“但同时，当你晋级决赛，你就会想，我希望能够为俱乐部开启新的一章。”