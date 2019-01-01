波切蒂诺看欧冠热门：得梅西者得冠或四强皆有可能

热刺将在周中与阿贾克斯打响欧冠半决赛首回合的比赛，他们之间的胜者会晋级决赛，挑战利物浦或者巴萨中的一方。

热刺能够进入欧冠半决赛显然有些出人意料，北伦敦球队是四强当中唯一一支首次进入这一阶段的球队。但波切蒂诺的球队仍然成功淘汰了同样来自英超的曼城，获得了与阿贾克斯争夺决赛入场券的机会。而另一方面，利物浦也将与巴萨为另一个决赛席位展开厮杀。

作为热刺主帅，波切蒂诺认为剩下的欧冠四强很好地达成了一种平衡，但有一位球员毫无疑问能够制造不同。

波切蒂诺在接受够力足球专访时这样说道：“如果我们知道四分之一决赛发生了什么，那么在我看来并没有什么夺冠热门。但从个人角度出发，夺冠热门就是拥有梅西的那支球队，那就是巴萨。假如情况并非如此，那么四强球队每支球队的夺冠概率都是25%。”

虽然在欧战中创造了队史纪录，但在联赛的争四之路上，热刺还需要面对十分严峻的挑战。他们在周末尝到了搬进新白鹿巷后的首场失利，安东尼奥在下半场的进球让热刺又一次错失了稳固前四地位的良机。

但这场比赛波切蒂诺基本没有对主力阵容进行轮换，这也让他备受质疑。对此波切蒂诺继续说道：“这些天我们都非常关注英超的情况，包括周六与西汉姆的比赛。”

“现在我们看回到阿贾克斯，我们知道很多关于他们的事。我们很有压力，因为我们没能有完整的一周去准备与他们的比赛，我们打了一场德比，我们现在还不清楚球员的状态如何。”

“联赛和欧冠进行到这个阶段，我认为所有的球队备战的时间都大同小异。如果不是这样，那么这肯定会成为一种劣势。但你要知道，这不是借口。即使对他们来说情况有所不同，我也会说同样的话。”

“有时候我们没有考虑到英格兰球队一开始就处在不利的位置，因为我们圣诞节也不休息。我们还有多打一项竞标，而且联赛开始的时间要早一个月。”

周二的欧冠半决赛首回合较量，凯恩和孙兴慜都无法出阵。而热刺所要面对的对手，则是一路击败了皇马和尤文才走到今天的阿贾克斯。