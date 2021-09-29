波切蒂诺：看到梅西为巴黎打进处子球我很激动 不得不庆祝

这位阿根廷教练承认，看到梅西为俱乐部攻入自己的首粒进球，他非常高兴

波切蒂诺为庆祝梅西对曼城的进球而道歉，并解释了为什么他在这位巴黎圣日耳曼球星的进球后如此兴奋。

今天凌晨，巴黎在欧冠小组赛中2-0击败曼城，梅西破门收获巴黎生涯处子球，他进球后波切蒂诺疯狂庆祝，赛后波帅说道：“多年来，我一直看着梅西进球，他总是对方球队的一员。现在他为我们的球队打入了处子球，我必须庆祝，我很抱歉！”

“你需要这样的表现，像他这样的球员需要感受进球的感觉，在巴塞罗那工作了20年后，他需要在新球队内部建立联系。他有了不同的感觉，对他来说，换一个环境有了很多新的感觉。”

“这是梅西为我们打入的第一个进球，现在我们在同一条战线上，我很享受，很高兴能在这里享受到梅西的第一个进球。他是一流的，我知道我说的不是什么新东西，但我认为随着时间的推移，他仍然有很大的进步空间。”

“我认为球队表现很好。在比赛的艰难阶段，我们能够承受住压力，面对一支非常优秀的曼城，我们可以在需要的时候进攻。”

“团队是随着时间而建立起来的，这种类型的比赛有助于实现这一点。我们在努力成长，去建立一些东西。我们有一支非常积极的球队，他们知道自己需要做什么。”

“这是我们球员奉献的一场精彩的比赛，我们必须祝贺他们。这是集体努力的结果。当然，还有需要改进的地方。”