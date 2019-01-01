波切蒂诺：球员们邀请我共进晚餐以示支持

阿根廷人确认他仍然会得到热刺的支持，尽管球队最近的状态令人失望。

热刺主帅波切蒂诺提到了热刺球员邀请他共进晚餐，以表示他们仍然支持他。

他们最近的一场比赛是0-3惨败给布莱顿，这使得波切蒂诺的位置比他在热刺的任何时候都更加危险。

但这位阿根廷人竭力表现出他的球员仍然希望他留在俱乐部，这与报道相反。

“当你收到球员邀请你和教练组成员共进晚餐的短信时，只有两种情况会发生。”他在周四告诉记者：“因为他们想说再见。或者因为他们觉得他们爱你，他们想要表明他们和你在一起。我想是第二个。”

热刺在经历了一段时间的沉寂之后，于今年夏天重新进入了转会市场，但是波切蒂诺重申，当转会窗口重新打开时，他不太可能去追求更多的新目标。

“我从来没有对一月份感兴趣，现在我也不会因为这是一段艰难的时期或者是几场艰难的比赛而改变，我不会改变我的想法或看待事情的方式。”他补充道：“我们不会强迫任何事情，因为我们相信这支球队是一支优秀的球队。我们的决定是正确的，因为我们正在经历一场风暴，现在我们不能迅速改变。现在是负责任的时候了。首先是我，然后是球员，每个人。我的观点是，我喜欢的工作方式是，当你在夏天做决定时，你需要负责任，然后你需要找到工作的方法。现在不是谈论一月份和重塑球队的时候。现在是寻找解决方案的时候了，因为我们需要明天赢，我们需要后天继续赢。我们现在需要解决方案。我们不能想，‘好吧，我们现在忘记吧，明年1月我们会解决这个问题’。不是这样的。”

托特纳姆热刺将在本周六主场迎战沃特福德。