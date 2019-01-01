波切蒂诺：现在只想放松 未来不排除任何可能

波切蒂诺仍然期待着在不远的将来重拾教鞭，他表示自己对于未来的态度相当的开放。

阿根廷人在白鹿巷度过了五年半的时间，他曾一度帮助球队历史性地获得了欧冠决赛的入场券，但最终不敌利物浦无缘捧杯。不过本赛季上半程，热刺的战绩一直难有起色，俱乐部最终在上月底决定解雇波切蒂诺。

而恢复自由身的波切蒂诺自然也与一些对主帅有需求的豪门联系在一起。除了皇马和拜仁，还有在索尔斯克亚执教下状态起伏的曼联。

热刺的死敌阿森纳也在上个月完成了换帅。埃梅里下课后，助教永贝里暂时代理主帅一职，直到昨天官宣阿尔特塔上任。

作为2020年卡塔尔世界杯组委会嘉宾在多哈参加活动时，波切蒂诺说道：“在足球的世界里，你永远不知道未来会发生什么，你需要做的就是保持开放态度，任何事情都有可能发生。”

“英超是世界上最顶级的联赛。但不仅仅是英超，世界上还有很多联赛都激动人心，充满挑战。”

“我在热刺的五年半过得很开心，那是一段美好的旅程，给我留下了许多美好的回忆。”

“我不需要谈论发生了什么，我唯一想说的是，能成为热刺的一员是我的荣幸。”

“我认为过去发生了什么都已经过去，现在向前看对所有人来说都是最好的选择。这样的事情在生活和足球里都在发生着。”

波切蒂诺还谈到了自己如何度过这段不需要工作的休闲时光。他继续说道：

“足球总有办法让我们再次投入竞争。”

“我想要享受这种闲适，借此机会给自己充个电。这能够帮助我们再次充满能量。”

“我们将看看未来会发生什么。我是一个始终愿意听取各方兴趣的人。”

“但现在，我只想放松，和我的家人朋友一起度过这段时光，这是之前不可能实现的。”