波切蒂诺：热刺比不了马竞 他们有钱多了

波切蒂诺表示热刺夺冠的难度比马竞大得多，根本没有可比性，因为马竞的投入其实是非常接近皇马和巴萨的。

热刺主帅波切蒂诺表示如果他们赢得了英超冠军，那么这会一个比马竞2014年夺得西甲冠军更伟大的成就。

本赛季，热刺依然是英超冠军的有力争夺者，目前他们排名积分榜第二位，落后利物浦6分，在6-2和5-0接连碾碎了埃弗顿和伯恩茅斯之后，热刺已经把自己硬生生的拉入争冠行列当中。

今夏，热刺并没有花钱引进任何球员，面对财大气粗的利物浦和曼城，他们并不被人们所看好，这就像当年在皇马和巴萨夹缝中突围的马竞一样，但波切蒂诺坚称热刺其实过得比马竞艰难。

“你很难找到一支俱乐部像我们一样，每一支俱乐部都是不同而特别的。”波切蒂诺说到。“之前我也曾想过这件事，西蒙尼是西班牙工资最高的主教练，他的工资比皇马主帅、巴萨主帅、塞维利亚主帅以及巴伦西亚主帅还要高。”

“马竞对球员方面的投资也比我们大，虽然不及皇马巴萨，但也很接近了，他们留住了格里兹曼这样的球星，还签下了迭戈-科斯塔这种级别的球员。我觉得马竞的预算应该比英超任何球队都要多，可能是我们的五倍。”

“他们更接近的是巴萨和皇马，和热刺完全不同，你觉得马竞和热刺是一个级别的吗？他们是利物浦和曼城那种级别的。”