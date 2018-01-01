波切蒂诺：水瓶事件展示了糟糕的北伦敦德比关系

热刺主帅认为他的中场球员被瓶子砸中这一事件给球队与枪手之间的竞争蒙上了一层阴影。

据波切蒂诺称，阿里在酋长球场上被从看台上扔出的一个塑料瓶击中这一事件， “以一种糟糕的方式”展示了北伦敦德比的竞争。

托特纳姆热刺的组织核心阿里在联赛杯四分之一决赛上第73分钟被抛掷物击中头部，当时他对附近的阿森纳球迷做了一个“2:0”的手势。

而在12月2日阿森纳4:2战胜热刺的比赛中，奥巴梅扬在打进了一个点球后也遭到了投掷物的袭击，其中包括香蕉皮。

阿里首先助攻孙兴慜攻入比赛中的第一个进球，然后在59分钟时面对切赫单刀挑射进球，帮助热刺最终2:0取胜。

波切蒂诺认为涉及阿里的事件显示了两支竞争对手之间的负面情绪。

“幸运的是，这不是一个大问题。来吧，当我们打德比的时候，我们以一种友善的方式憎恨对方，但这看起来是一种想要伤害对手的不好的方式。”波切蒂诺说。

“我不能笼统地说，因为只有一个笨蛋犯了错误。”

阿森纳主教练埃梅里声称没有亲眼目睹这一事件，但也表示这是不可接受的。

埃梅里说：“我没看见当时的情况。我认为体育场的气氛很好。如果出现这种情况，那就不是好行为。”

托特纳姆热刺将在联赛杯半决赛中对阵切尔西，而卫冕冠军曼城则抽到了英甲球队伯尔顿。

这两家俱乐部本周末都将重返赛场，阿森纳将于周六在联赛中对阵伯恩利，之后还紧接着两场将于今年结束比赛，其中就包括了与联赛领头羊利物浦的比赛。

热刺周日将在联赛中对阵埃弗顿，在新年之前还将面对伯恩茅斯和狼队。