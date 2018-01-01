波切蒂诺：水瓶事件展示了糟糕的北伦敦德比关系
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据波切蒂诺称，阿里在酋长球场上被从看台上扔出的一个塑料瓶击中这一事件， “以一种糟糕的方式”展示了北伦敦德比的竞争。
托特纳姆热刺的组织核心阿里在联赛杯四分之一决赛上第73分钟被抛掷物击中头部，当时他对附近的阿森纳球迷做了一个“2:0”的手势。
而在12月2日阿森纳4:2战胜热刺的比赛中，奥巴梅扬在打进了一个点球后也遭到了投掷物的袭击，其中包括香蕉皮。
阿里首先助攻孙兴慜攻入比赛中的第一个进球，然后在59分钟时面对切赫单刀挑射进球，帮助热刺最终2:0取胜。
波切蒂诺认为涉及阿里的事件显示了两支竞争对手之间的负面情绪。
“幸运的是，这不是一个大问题。来吧，当我们打德比的时候，我们以一种友善的方式憎恨对方，但这看起来是一种想要伤害对手的不好的方式。”波切蒂诺说。
“我不能笼统地说，因为只有一个笨蛋犯了错误。”
阿森纳主教练埃梅里声称没有亲眼目睹这一事件，但也表示这是不可接受的。
埃梅里说：“我没看见当时的情况。我认为体育场的气氛很好。如果出现这种情况，那就不是好行为。”
托特纳姆热刺将在联赛杯半决赛中对阵切尔西，而卫冕冠军曼城则抽到了英甲球队伯尔顿。
这两家俱乐部本周末都将重返赛场，阿森纳将于周六在联赛中对阵伯恩利，之后还紧接着两场将于今年结束比赛，其中就包括了与联赛领头羊利物浦的比赛。热刺周日将在联赛中对阵埃弗顿，在新年之前还将面对伯恩茅斯和狼队。