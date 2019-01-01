波切蒂诺：接受所有批评 想和球迷说对不起

在接连耻辱地输球之后，热刺主帅并不担心会下课。

托特纳姆热刺主帅波切蒂诺坚称，他并不担心周六0-3输给布莱顿后自己会被解雇。本赛季各项赛事的第五场失利延续了托特纳姆热刺本周的颓势，他们在周二的欧冠中以2-7惨败给拜仁慕尼黑。

尽管结果如此，阿根廷主帅并不害怕被解雇，尽管他接受批评是有道理的。

“不，我不担心，我担心的是生活，不是足球，”他说：“我不想让你误会，我害怕的是生活，不是足球。足球就是要坚强、勇敢、做出决定，在事情不顺利的时候展现自己。这就是我们要做的，面对消极的事情，努力改变现状。在我的位置上，我需要接受所有的批评，当你赞扬我或团队的时候同样如此。我将以同样的方式接受它，它不会改变我对你或权威人士的看法，因为你在以与你预期不同的方式批评我或描述一种情况。”

热刺队长洛里在被抬出赛场前需要带上呼吸机，他在布莱顿取得领先后手臂严重受伤。

“我认为消息不是很好。”波切蒂诺在谈到这位被送往医院的法国国脚时说：“我们必须等待，俱乐部会解释真实的情况。当他落地时，每个人都看到了情况不妙。”

他补充道：“当然这影响了比赛。我们不能夺走属于布莱顿的荣誉，但是球队在那场比赛中受到了巨大的影响。我们试图在下半场找到一种不同的踢法，但我们运气不佳。在3-0的时候，你可以看到比赛结束了。我想对球迷们说声对不起，感谢他们付出的巨大努力。”