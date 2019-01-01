波切蒂诺承认：有很多球队对埃里克森感兴趣

热刺主教练希望看到丹麦中场留在这里，但是他也承认远处欣赏的目光可能会让他离开北伦敦球队。

托特纳姆主教练波切蒂诺承认，在英格兰的前途未卜之际，备受瞩目的中场组织者埃里克森吸引了“很多人的兴趣”。

这位丹麦国脚在伦敦北部的合同已经进入了最后一年，他暗示可能在今年夏天转会。

他一直与转会西班牙联系在一起，据报道，马德里竞技也加入了对这位27岁天才球员的追逐。

波切蒂诺承认他已经意识到要从热刺挖走这名有价值的球员的努力正在加强。

然而，阿根廷人拒绝承认失败，仍然希望埃里克森能继续留在他目前的环境中，并接受新的条款。

波切蒂诺在接受记者采访时表示:“我希望他能留下来。

“我认为他是一个伟大的球员，克里斯蒂安。他是足球界最伟大的天才之一。在与他共事五年之后，我确信他踢球的方式，我希望如此，是的。”

“但你知道，很多球队对他感兴趣。我希望他能留下，但我不知道这会发生什么。”

埃里克森在6月初透露，他正在权衡自己的选择，有可能在效力热刺6年后，他会被诱惑接受一项新的挑战。

他说:“我对在托特纳姆所发生的一切都怀有最强烈和最深的敬意，这不是消极的。但是我也说过我想尝试一些新的东西。”

“我希望在夏天会有一个澄清。这就是计划。在足球中，你不知道什么时候需要澄清。它随时都可能发生。每个人都知道越快越好，但是足球需要时间。”

“这取决于(俱乐部主席)丹尼尔•利维，而另一家俱乐部也必须加入。或者我必须坐下来谈判一个新的合同。你自己不能定下日期。”