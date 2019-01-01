波切蒂诺承认埃里克森仍可离队：9月2号见分晓

虽然英格兰的转会窗口已经关闭，但丹麦人仍有可能在9月2日前转会到欧洲大陆的一支球队。

托特纳姆热刺主教练毛里西奥·波切蒂诺承认克里斯蒂安·埃里克森仍有可能在转会窗口关闭前离开俱乐部。

埃里克森明确表达了他离开的意愿，并与皇马、马德里竞技和曼联等豪门联系在一起，但这三家俱乐部似乎都不感兴趣，在英格兰转会窗口关闭后，曼联也不能再签下球员，这使得丹麦人前途未定。

他在热刺本赛季首战对阵阿斯顿维拉的比赛中替补登场，帮助球队扭转了比分落后的局面，最终以3-1获胜。

但是尽管他表现出色，波切蒂诺还是为这位中场组织者留下了离开的机会，这表明只要欧洲球队的大门依然敞开，一切皆有可能。

波切蒂诺说:“你知道的比我多，事情还是有可能发生的。不管发生什么事，都不是我的责任。我们仍然需要等到9月2日，希望不会有太多的变化或问题。我们需要评估形势。从现在到9月2日，我们将拭目以待。就像我们可以改变自己的想法一样，一个球员也可以改变他的想法，所以直到9月2日，我们都很难告诉你这是否是最勇敢的一群球员。球队还没有达到我的预期。我们还在努力确保9月2日之前完工。这将是一个与全队进行大讨论并确定原则的时刻。”

后卫维尔通亨被完全排除在首发阵容之外，尽管他看上去没有任何伤病。当被问及他们的球员是否健康时，波切蒂诺很不高兴。

比利时人现在是他合同的最后一年，他的缺席引发了关于他可能离开的谣言，他的中后卫队友托比·阿尔德韦雷尔德也有类似的情况。

波切蒂诺说:“有一件事是维尔通亨很健康。另一个问题是决定是否进入首发阵容。这是完全不同的。你不需要在赛后或赛前问他是否有问题。他是合适的。我的决定是他没有参与。”