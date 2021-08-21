波切蒂诺：巴黎需要找到平衡 打造一支有身份感的球队

以梅西为首的几位超级巨星的到来，让这位阿根廷教练想知道如何平衡自己的球队

波切蒂诺承认，在今夏引进了多名球员之后，巴黎圣日耳曼本赛季“必须建立一支球队”。

在上赛季法甲联赛冠军被里尔夺去之后，这位阿根廷教头迎来了一大批新球员，其中就包括维纳尔杜姆、拉莫斯、多纳鲁马、阿什拉夫和最重磅的梅西。

波切蒂诺承认，球队需要时间来找到身份感，他说道：“我们现在处于赛季初，我们可以看到所有球队要赢得一场比赛是多么的困难。”

“有很多地方需要改进。在防守方面，我们必须防止攻防转换对我们造成伤害。我很高兴能在一个艰难的客场，对阵一支开局良好的球队拿到三分。

“我们有很多出色的球员，但我们必须组建一支球队，这是挑战。这并不容易，我们必须在我们的才能之间找到平衡。这需要时间。”

尽管在本赛季法甲联赛的头三场胜利中，巴黎的进球数已经达到了两位数，但他们也已经丢了5球，是法甲最多的。

波切蒂诺还没有解决他们防守薄弱的问题，金彭贝赛后也承认了这一点，他在对阵布雷斯特的比赛中戴上了队长袖标。

这位法国国脚在接受亚马逊Prime Video采访时表示：“我们知道这是一场客场比赛，对手是一支不容易对付的球队。这支团队还没有确立起来，我们仍要建立一些连接。球队迎来了一些新的球员，我们必须适应。”