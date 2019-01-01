波切蒂诺：孙兴慜会上场 要对洛塞尔索保持耐心

热刺主教练说在美洲杯之后这位中场球员需要时间恢复状态。

波切蒂诺说，在被禁赛一段时间后，孙兴慜已准备好了迎战纽卡斯尔联队，但是他警告球迷不要对洛塞尔索期望过高。

在上赛季末对阵伯恩茅斯的比赛中被罚下场后，孙兴慜由于禁赛错过了热刺新赛季的头两场比赛，而上周末在曼城的比赛中，洛塞尔索上演了他的处子秀。

从皇家贝蒂斯租借来到热刺的洛塞尔索希望能在之后得到一份永久合同，他在周六2-2战平冠军城市的比赛中替补上场5分钟。

“我认为塞尔索的处境并不容易，”波切蒂诺谈到这位多才多艺的阿根廷中场时说。“美洲杯之后，他休了很长时间的假，没有进行适当的季前赛，也没有进行太多的训练。”

“然后在一个星期没有训练的情况下和我们签了约。他现在训练得很好，但离我们对他的期望还很远。我们需要给他时间。他参加了(周六)的比赛，也许有可能在某些方面帮助球队，但我们不会对他期望太高。”

“我们不需要把责任推给他，只需要提高自己来适应我们。学习和提高是一个自然的过程。在那一刻，他将会恢复到完美的状态然后上场，他肯定会像其他球员一样有机会。”

这位韩国球星在2018-19赛季打进了12粒联赛进球，而赛季因他去参加亚运会而中断。在亚运会上，他带领韩国走向辉煌，避免了服兵役，并在随后的亚洲杯成功晋级四分之一决赛中。

孙兴慜将在周日对阵纽卡斯尔的比赛中出场，而恩东贝莱大腿受伤不能出场，英格兰中场德莱·阿里在腿筋受伤后已经恢复训练。

波切蒂诺说：“对他来说不幸的是(禁令)是跨赛季的。我认为他训练得非常非常努力，以保持状态，并在不同的领域有所提高。我们很高兴在过去的几周里，他的表现令人难以置信，他能够参加每一场训练，我希望这能帮助球队从现在开始。”

“我认为这对他来说是一个很好的机会来增强他的体能，并有一个合适的季前赛，有时候你参加比赛是很困难的。对他来说，回顾上个赛季是非常非常复杂和困难的，我们利用了这种情况，努力保持积极的心态，帮助他恢复健康，帮助他和球队。

”因为季前赛对每个人都很重要,但有时首要任务是假期，他的这种情况大家都很清楚他要被禁赛两场,计划是为他提供高质量的培训来改善不同的方面,然后当他可以上场的时候会有一个完美的状态。”