波切蒂诺：姆巴佩并没有和我说他想离队

这名法国国脚有望在转会窗口关闭前离队，但他可能在周日法甲对兰斯的比赛中出场

波切蒂诺强调，姆巴佩并没有告诉他称自己想离开巴黎圣日耳曼。

在最初的报价被巴黎圣日耳曼拒绝后，皇马再次出价1.7亿欧元，外加1000万欧元浮动条款，求购姆巴佩。

巴黎体育总监莱昂纳多表示姆巴佩已经表达了离开的愿望，但是波切蒂诺还没有和这位球员进行过同样的谈话。

在周日对阵兰斯的比赛之前，当被问及姆巴佩是否想离开巴黎圣日耳曼时，波切蒂诺在记者招待会上说：“不，他没有告诉我任何想离开巴黎圣日耳曼的事情。”

当被问及姆巴佩是否会参加兰斯的比赛时，波切蒂诺回答道：“他已经为明天的比赛做好了充分的准备。”

“对于姆巴佩在巴黎圣日耳曼的处境，我们主席和体育主管的立场非常明确。”

巴黎圣日耳曼主帅还在分析姆巴佩、内马尔和新签下的梅西是否会在周日一同首发。

他补充道：“他们训练得很好，我们会分析情况，我们还没有确定阵容。他们肯定会成为大名单的一员，但我们还不知道他们是否会首发出场。”

巴黎圣日耳曼为姆巴佩标价高达2.2亿欧元，但皇马坚持自己的立场，他们不会匹配这一要价。

够力足球了解到，波切蒂诺和更衣室都已经接受了姆巴佩可能离开的事实。

由于姆巴佩的合同将在本赛季结束后到期，巴黎圣日耳曼将不得不决定是冒险让他在明年夏天自由离开，还是接受皇马的最新报价。