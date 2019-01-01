波切蒂诺喊话万亚马：他退步了 热刺不是慈善机构

在过去的两个赛季里，这位肯尼亚国脚的角色急剧减少，因为他的教练认为他已经倒退了。

毛里西奥·波切蒂诺说托特纳姆热刺中场维克多·万亚马在他效力热刺期间“倒退”了，并补充说俱乐部在比赛时间上不是一个“慈善机构”。

万亚马在南安普顿效力期间曾是波切蒂诺中场的主力球员。2016年，阿根廷人以1230万英镑(1520万美元)的价格将这位肯尼亚国脚带到热刺。

这位肯尼亚人在他在伦敦的处子赛季是一名关键球员，为热刺踢了36场英超比赛，其中35场首发。

但是伤病限制了他在过去两场比赛中的表现，他在过去的两个赛季中一共出场31次，只首发了12次，因为他在波切蒂诺的计划中失去了自己的位置。

有传言称，万亚马将在9月2日欧洲转会窗口关闭前离开，他将以1000万英镑的价格加盟布鲁日俱乐部。

波切蒂诺对他的长期手下并没有表示多少同情，他宣称俱乐部不是一个慈善机构，并表示所有的球员都需要不断地证明他们应该被纳入主教练的计划中。

“一切都是为了表现。足球是为了今天和明天，而不是昨天。”波切蒂诺告诉记者。他说:“你需要总是表现出你在那里，你应该在那里。就维克托而言，他受伤了，另一名球员站出来顶替了他的位置。我们是一个团队，不是慈善机构。”

虽然波切蒂诺说这不仅仅是关于万亚马的问题，因为他最近在被问及维尔通亨缺席的问题时也给出了类似的回答。然而，波切蒂诺补充说，万亚马在俱乐部倒退了。

“我要明确的是，答案不是关于维克托，但我们不是慈善机构——这是关于表现，教练组有很多不同的选择来踢不同的球员。我是教练，我需要做出决定，希望它是正确的。维克托是一名非常重要的球员，在不同的情况下，他退步了。这就是足球的发展，所有俱乐部都是如此。”