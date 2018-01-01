波切蒂诺呼吁球迷彻底消灭球场种族歧视行为

12月2日阿森纳和热刺的比赛中，球迷朝阿森纳前锋奥巴梅扬扔了香蕉皮，而热刺的老板想要结束这种恶习。

热刺主教练波切蒂诺想要“消灭”种族歧视，他认为消除种族主义是比赛中每个人的责任。

上周，在曼城0:2负于斯坦福桥的比赛中，斯特林据称遭到一名切尔西球迷带有种族歧视色彩的辱骂，种族歧视问题因此成为人们关注的焦点。

第二天，斯特林在Instagram上谴责了这种行为，并表示媒体对足球的主观报道助长了种族歧视的存在。

在那之前的一个周末，在北伦敦德比的比赛中，热刺的一名球迷向奥巴梅扬扔了香蕉皮。这名球迷随后被伦敦警察厅指控，并被托特纳姆热刺禁止入场观赛，但他本人否认这是种族歧视行为。

热刺将于周三在联赛杯上与阿森纳再次交锋，周六对阵伯恩利的比赛结束后，波切蒂诺在接受记者采访时敦促球迷们在看台上要更加正面：“我们的球迷，阿森纳的球迷，切尔西的球迷，全世界的球迷——我们需要为我们庆祝。”

“我不在乎是阿森纳球迷、阿根廷球迷、热刺球迷、西班牙球迷还是巴塞罗那球迷——我反对这种情况。”

“对我来说，(种族歧视)是世界上最糟糕的事情，这也是我完全反对这种行为的原因。我不想成为民粹主义者——我不在乎是我们球队的球迷还是其他球迷，我想消灭这种不良行为和种族歧视。对我来说就是这样。我们的责任是这样做。”

托特纳姆在与伯恩利的一场令人沮丧的比赛后，凭借埃里克森在最后几分钟的努力以1:0取得了胜利。

波切蒂诺的球队在周二晚上取得了一场艰难的平局从而确保了晋级欧冠16强的资格，队长洛里相信这场比赛的影响已经在周六显现出来了。

洛里说：“你的能量有些不足，比赛的强度也小了一些。我认为我们表现得很好——不是很出色，但真的很专业。”