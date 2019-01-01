波切蒂诺去曼联？瞎讲！我还要为热刺再干20年

阿根廷人强调，他完全有可能将自己的整个教练生涯都奉献给热刺。

尽管与曼联的帅位联系在了一切，但波切蒂诺表示，他愿意在热刺主帅的岗位上再奋斗20年。

自2014年来到北伦敦，波切蒂诺已经将俱乐部打造成了英超冠军的有力竞争者。在他执教的4个赛季中，热刺有3个赛季都是以积分榜前三名的成绩收官，目前他们在积分榜上也仅落后于利物浦和曼城。

曼联在去年年底解雇了穆里尼奥，目前由球队名宿索尔斯克亚作为临时主帅带领球队征战。在热刺取得成功的波切蒂诺自然成为了红魔主帅的热门绯闻对象。

不过在接受采访时，波切蒂诺表示自己不管是短期还是长期，都将与白鹿巷联系在一起。

这位热刺教头说道：“我真诚地希望，我能在这里留任20年，并且在这里决定告别我的教练生涯。”

“我非常专注于这里的工作，我想能够帮助球队取得一直以来渴望取得的成就。”

“这很激动人心。我很高兴能够在这里执教。我很高兴能够在这些压力下工作。为什么不呢？”

上个夏天，波切蒂诺与热刺签下了一份为期5年的新约，但他仍在最近几个月与皇马、曼联等豪门的帅位联系在了一起。

如今在一家英超俱乐部执教时间最长的，莫过于去年告别阿森纳的温格。不过对于温格最后一个赛季所遭受的指责和质疑，波切蒂诺也为这位北伦敦老对手感到不平。

“在我看来，人们对待他的方式实在很不公平。”