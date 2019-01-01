波切蒂诺：击败瓜迪奥拉靠的可不只是战术

托特纳姆热刺在欧冠险胜曼城后将在四强中面对阿贾克斯。

托特纳姆热刺主帅波切蒂诺表示，在欧冠四分之一决赛中战胜瓜迪奥拉的曼城不仅仅是一个简单的战术问题。

热刺在客场以总比分4比4战平曼城后凭借着客场进球优势晋级四强，他们将面对本赛季在欧冠中屡屡制造惊喜的阿贾克斯。

这是热刺队史上首次在欧冠联赛或其前身欧洲冠军杯上在四强亮相，而瓜迪奥拉则连续第八年无缘欧冠决赛。

波切蒂诺的球队将与荷兰球队阿贾克斯争夺决赛权，胜者将在6月1日在马德里的决赛中面对巴塞罗那或者利物浦，而热刺主帅认为运气是将他的球队带入这个阶段的原因之一。

“没有什么具体的东西，这与很多事情有关，”波切蒂诺告诉够力足球：“这不仅仅是一种战术手段。这是关于比赛质量、克服正在发生的情况（的能力）、比赛中不同的时刻，还有一些运气。我们不应该太骄傲，但我们在足球方面也有实力。我们勇敢地面对每一场比赛。”

波切蒂诺的球队在上半场一度在总比分上领先3比1，但曼城迅速发起反扑夺回优势。热刺本以为他们在比赛的最后几分钟会被淘汰出局，斯特林的进球似乎是决定胜负的关键一球，但VAR的回看让曼城的庆祝戛然而止。

波切蒂诺说:“对于第五个进球，越位的判罚让我们很快就从失望中解脱出来。情绪总是忽上忽下。只有在那一刻，我才感觉到比赛正在溜走。没有赢的人很快就会被贴上失败的标签，我不喜欢这个词。赢得欧冠并不容易，只有皇家马德里能够做到三连冠，这令人难以置信，因为除了英超联赛，这是最困难的比赛。这是不公平的，即使曼城把赢得欧冠作为他们的目标之一。”