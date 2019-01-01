天生领袖 波切蒂诺：凯恩有能力替代洛里当队长

在门将洛里长期受伤后，英格兰队长也将戴上俱乐部队长袖标，但他的教练对此并不担心。

哈里·凯恩已经准备好接替受伤的雨果·洛里的热刺队长位置，但是他必须用自己的心来带领球队前进。

这位法国门将在10月早些时候0-3输给布莱顿的比赛中肘部脱臼，至少要到明年年初才能上场。

但是波切蒂诺对凯恩作为英格兰国家队队长的表现印象深刻，他说，凯恩已经从洛里那里学到了很多，他已经准备好在洛里缺席的时候站出来。

波切蒂诺说：“他从雨果身上学到了很多，雨果就是一个很好的例子。他已经成为一个天生的领导者。他的奉献是出色的，不仅对托特纳姆热刺，而且对国家队。我们将会想念雨果几个月，让哈里和其他人一起进步是很重要的。他很年轻，但他很成熟，他有能力。”

在去年夏天的俄罗斯世界杯上，凯恩带领三狮军团杀入了半决赛，他对队长的职责并不陌生。

“哈里不需要感到太大的压力。”波切蒂诺补充道：“他需要表现得自然一些。最重要的是不要表现出太多你肩上的责任。如果你是一个天生的领导者，你不会感到责任。当你做你内心感觉的事情时，这是很自然的。

“问题是，如果你不是一个真正的领导者，你需要采取行动，你会花精力思考：‘我该如何面对这个问题？’但如果你相信自己，你是一个天生的领导者，我保证，你不会觉得有责任。雨果是我们的队长，也是最重要的球员之一。我们都为他的处境感到难过，但我们需要向前看。如果因为雨果受伤就找借口，那我们就输定了。”

在洛里受伤后，热刺重新签下了守门员米歇尔·沃姆，荷兰人将与保罗·加扎尼加竞争。