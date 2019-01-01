波切蒂诺：不要对6500万的恩东贝莱期望过高

波切蒂诺呼吁对热刺的大手笔签约表示耐心，阿根廷人知道法国人需要时间来融入球队。

波切蒂诺说托特纳姆热刺对坦基·恩东贝莱“不能期望太多”，尽管他在俱乐部创下纪录的6500万英镑(7900万美元)。

当热刺把这位23岁的中场球员从里昂引进时，他们在他身上花费了巨资。

他已经在季前赛中展现了自己的能力，并且还有更多的潜力。

然而，波切蒂诺意识到，适应英国的生活可能是“困难的”，他敦促人们在谈到恩东贝莱和他对北伦敦球队的直接影响时保持耐心。

阿根廷战术家说:“对他来说，这很难。我们不能期望太多。”

“我们需要接受这一点，他需要时间来适应新的文化、新的国家、新的习惯。”

“当然，只有他来到了俱乐部，这让事情变得更加困难。当一些球员是新的，他们可以互相帮助，但只有他。”

“我们需要给他时间，但我很高兴他能适应。他乐于改进和学习，但需要时间(直到)看到他最好的一面。”

在热刺之前的两个转会窗口中，波切蒂诺没有任何行动，但今年夏天他又可以自由投资新的球员了。

恩东贝莱是被签下的球员之一，在周四英超联赛转会窗口截止日期之前可能会有更多的球员到来。

波切蒂诺已经暗示了会有更多的补充，尽管他之前已经指出招募决定不在他作为主教练的控制范围之内。

“我对我的球队很满意。”他补充道。

“每个赛季我们都在努力提高阵容，努力找到合适的球员变得更强更好，我们还有四天的时间。”

“我们将在接下来的几天里看看会发生什么。”

据报道，热刺仍然有一些目标在他们的视线之内。

富勒姆左后卫塞西尼翁转会伦敦的讨论已经有一段时间了，他在克拉文农场的合同已经进入了最后一年，而皇家贝蒂斯的中场球员吉奥瓦尼·洛·塞尔索在夏天的大部分时间里也一直是转会英格兰的猜测对象。