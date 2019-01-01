波切蒂诺：不指望会有压哨签 球队可能有人离开

卢卡斯·莫拉是马刺队自2018年初以来唯一签约的球员，他们的主教练也不指望这一状况在冬季转会窗口的最后一天有所改变。

波切蒂诺不认为在周四转会截止日会有任何引援发生，但他暗示有人可能会离开。

热刺自2018年初以来只签下了一名球员，那就是来自巴黎圣日耳曼的卢卡斯·莫拉。

波切蒂诺继续带领热刺保持积分榜上前四的位置。尽管他的阵容缺少新成员，但是孙兴慜和费尔南多·略伦特在球迷稀疏的温布利球场的进球帮助球队在周三以2:1逆转沃特福德。

由于哈里·凯恩和德莱·阿里都因伤错过了下个月与多特蒙德的欧冠16强比赛，因此托特纳姆热刺应该会欢迎更多的攻击型的援军。

但波切蒂诺认为他的俱乐部没有足够的预算在转会市场上竞争，他对俱乐部主席丹尼尔·列维在最后期限前出人意料地签下一名球员的可能性表示悲观。

“不，我什么都不知道。”当被问及乔治-凯文-恩库杜被租借到摩纳哥的传闻时，波切蒂诺告诉记者。

“我现在要和我的首席球探史蒂夫·海臣（Steve Hitchen）谈谈，我要问一些消息。我认为可能会有球员离开，但我不认为我们会有成员增加。”

“我想谈谈是因为我想知道一些消息，但不是因为我想签下一名球员。”

孙兴慜在亚洲杯上的表现立即产生了影响，他的进球扳平了比分。虽然韩国队在八强失利被淘汰，但韩国队队长比预期的更早回到了俱乐部。

波切蒂诺说:“我对他一直很满意，他是一个非常好的人，他总能完成你对他的期望。”

“能拥有一支健康的球队当然很重要，当然他对未能在亚洲杯上更进一步感到非常失望，他想为他的国家带去最好的表现，去赢得亚洲杯。但在同一时间，容我诚实地说，我很高兴他回来了。因为他帮助我们赢得了如此重要的一场比赛。”

“让他打满90分钟并不是我们的计划，但是结果如何，你知道的，在那一刻我和助理教练谈过，我说也许我们需要冒点风险来让他继续打下去。终场时他感觉很累，还有些抽筋。”

“我们要看看他是否能在周六对阵纽卡斯尔的比赛中恢复，如果他状态不错的话，他可能会出现在首发阵容中，如果不是替补的话。如果我们需要他，他肯定会帮助球队。但这就是另一种情况了。”

凯恩的替代者略伦特错失了一系列的机会，但这位饱受诟病的前锋在最后时刻用一个制胜球击败了沃特福德，并与主帅波切蒂诺一起庆祝进球。

“我想他并不是想来找我庆祝的！”波切蒂诺开玩笑说。

“我进入了他的跑动轨道，我用自己的方式试图和他一起庆祝。我很高兴。通常我从不庆祝进球，但今天我感到有一点庆祝的自由，因为我们理应获胜。”

“对我来说，这场比赛非常重要，因为在三分变得非常重要之前，对我来说，保持我们在积分榜上的位置非常重要。费尔南多也很高兴，因为他在过去的四场比赛中和哈里·凯恩一起努力，他为球队付出了很大的努力，帮助球队赢得今天的三分是一件了不起的事情。

“当你和哈里·凯恩竞争，或者身处于世界上最好的前锋之一哈里·凯恩身后的时候，总是能让你树立信心。你总是需要时间。但在这段时间里，他一直是一名出色的职业球员，一直在推动和帮助球队。”