波切蒂诺：不指望会有压哨签 球队可能有人离开
波切蒂诺不认为在周四转会截止日会有任何引援发生，但他暗示有人可能会离开。
热刺自2018年初以来只签下了一名球员，那就是来自巴黎圣日耳曼的卢卡斯·莫拉。
波切蒂诺继续带领热刺保持积分榜上前四的位置。尽管他的阵容缺少新成员，但是孙兴慜和费尔南多·略伦特在球迷稀疏的温布利球场的进球帮助球队在周三以2:1逆转沃特福德。
由于哈里·凯恩和德莱·阿里都因伤错过了下个月与多特蒙德的欧冠16强比赛，因此托特纳姆热刺应该会欢迎更多的攻击型的援军。
但波切蒂诺认为他的俱乐部没有足够的预算在转会市场上竞争，他对俱乐部主席丹尼尔·列维在最后期限前出人意料地签下一名球员的可能性表示悲观。
“不，我什么都不知道。”当被问及乔治-凯文-恩库杜被租借到摩纳哥的传闻时，波切蒂诺告诉记者。
“我现在要和我的首席球探史蒂夫·海臣（Steve Hitchen）谈谈，我要问一些消息。我认为可能会有球员离开，但我不认为我们会有成员增加。”
“我想谈谈是因为我想知道一些消息，但不是因为我想签下一名球员。”
孙兴慜在亚洲杯上的表现立即产生了影响，他的进球扳平了比分。虽然韩国队在八强失利被淘汰，但韩国队队长比预期的更早回到了俱乐部。
波切蒂诺说:“我对他一直很满意，他是一个非常好的人，他总能完成你对他的期望。”
“能拥有一支健康的球队当然很重要，当然他对未能在亚洲杯上更进一步感到非常失望，他想为他的国家带去最好的表现，去赢得亚洲杯。但在同一时间，容我诚实地说，我很高兴他回来了。因为他帮助我们赢得了如此重要的一场比赛。”
“让他打满90分钟并不是我们的计划，但是结果如何，你知道的，在那一刻我和助理教练谈过，我说也许我们需要冒点风险来让他继续打下去。终场时他感觉很累，还有些抽筋。”
“我们要看看他是否能在周六对阵纽卡斯尔的比赛中恢复，如果他状态不错的话，他可能会出现在首发阵容中，如果不是替补的话。如果我们需要他，他肯定会帮助球队。但这就是另一种情况了。”
凯恩的替代者略伦特错失了一系列的机会，但这位饱受诟病的前锋在最后时刻用一个制胜球击败了沃特福德，并与主帅波切蒂诺一起庆祝进球。
“我想他并不是想来找我庆祝的！”波切蒂诺开玩笑说。
“我进入了他的跑动轨道，我用自己的方式试图和他一起庆祝。我很高兴。通常我从不庆祝进球，但今天我感到有一点庆祝的自由，因为我们理应获胜。”
“对我来说，这场比赛非常重要，因为在三分变得非常重要之前，对我来说，保持我们在积分榜上的位置非常重要。费尔南多也很高兴，因为他在过去的四场比赛中和哈里·凯恩一起努力，他为球队付出了很大的努力，帮助球队赢得今天的三分是一件了不起的事情。
“当你和哈里·凯恩竞争，或者身处于世界上最好的前锋之一哈里·凯恩身后的时候，总是能让你树立信心。你总是需要时间。但在这段时间里，他一直是一名出色的职业球员，一直在推动和帮助球队。”