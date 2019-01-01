喜忧参半 波切蒂诺不担心埃里克森的状态

这位热刺中场球员与今夏离开俱乐部联系紧密，本赛季他还没有达到巅峰状态。

毛里西奥·波切蒂诺并不担心克里斯蒂安·埃里克森在英超联赛作客莱斯特城之前的状态和表现。

埃里克森在上赛季末被传将离开热刺，他的合同将在本赛季末到期。这位丹麦中场球员在热刺前两场主场比赛中替补出场，尽管他在北伦敦德比2-2战平阿森纳的比赛中回归首发阵容，但他的未来仍充满不确定性。

埃里克森的表现似乎还没有达到他的最佳水平，因为波切蒂诺的球队在赛季初的表现好坏参半——和对阵阿森纳的比赛一样，他们在欧冠首场比赛中以2-2战平奥林匹亚科斯。

“不，我对他的表现很满意。”波切蒂诺在周四的赛前新闻发布会上回答了关于埃里克森最近表现的问题：“也许对阵奥林匹亚科斯不是他最好的比赛，就像球队一样。我们的集体表现不是最好的。我对克里斯蒂安的承诺感到高兴。他跑动很多，对球队非常投入。我不担心他。”

哈里·凯恩对热刺在与奥林匹亚科斯的比赛重未能保持领先表示失望。

凯恩在接受记者采访时表示：“这是最难理解的部分，因为我们不再年轻，也不再缺乏经验。我们为俱乐部和国家队踢了很多重要的比赛。我能理解主教练为什么会感到沮丧，因为他在这里已经6年了，而我们仍然在犯和他第一年同样的错误。我们必须找到一种方法来解决这个问题，提高自己，变得更好。”

然而，凯恩坚持认为热刺的问题不在于心态，而波切蒂诺也同意这一观点，他选择关注球队最近取得的成就，并呼吁球队做出进一步的改进。

波切蒂诺说：“我们需要在这种情况下有所改进——我们对阵阿森纳和奥林匹亚科斯都曾领先2-0。我们说的不是实力，我们说的是在这种情况下更好地管理它。几个月前，我们踢了欧冠决赛，我们不是在谈论心态，因为我们踢了决赛。我们赢得了很多赞誉，因为我们踢了决赛。”