法联杯惊现大冷门 大巴黎五年来杯赛首尝败绩

托马斯·图赫尔的球队在周三输给了甘冈，结束了在国内杯赛上49场连胜。

巴黎圣日耳曼在周三晚上的法联杯四分之一决赛中以1:2输给了甘冈，5年来首次在国内杯赛中失利。

法甲豪门球队在四分之一决赛中通过内马尔在王子公园球场的进球取得领先，但客队在比赛后期凭借恩格巴科托(Yeni N'Gbakoto)和马库斯·图拉姆(Marcus Thuram)的点球扳平比分。

自从被卡塔尔体育投资公司收购以来，巴黎圣日耳曼一直是法国联赛上的主导力量。在过去的6个法甲冠军中，他们获得了其中5个，另外还有最近的5个法联杯冠军，连续4年赢得法国杯和6个法国超级杯的冠军。

他们在国内杯赛上令人难以置信的表现使他们在49场比赛中保持不败，直到本周三的甘冈扭转了这一局势。

自2014年1月蒙彼利埃在法国杯上击败大巴黎后，甘冈是第一支在杯赛中战胜后者的球队。

结果可能令人失望，但巴黎圣日耳曼球星内马尔可能会从他为大巴黎打进的首个头球中得到一些快乐。

自2017年8月加盟首都俱乐部以来，巴西人已经参与了球队70粒进球，其中46粒进球来自他自己，外加24次助攻。

他只用了51场比赛就达到了这个目标。

巴黎圣日耳曼在法甲联赛上仍然遥遥领先，领先第二名里尔13分。

大巴黎不用等太久就能对甘冈进行报复，两家俱乐部将会在1月19日的联赛中对阵。