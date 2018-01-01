法甲赛季过半 图赫尔叫好大巴黎表现：“几近完美”

巴黎圣日耳曼将在本赛季的法甲联赛中保持不败，主教练对球队的表现感到非常激动。

托马斯·图赫尔相信他在巴黎圣日耳曼的首个赛季的上半段是“近乎完美”的，因为他们将在法甲联赛中以13分的优势领先。

巴黎圣日耳曼周六在王子公园1:0击败了南特队，延续了他们在联赛中的不败开局，迄今为止，他们总共只丢了4分。

巴黎圣日耳曼不仅领先里尔13分，而且还在两场比赛中面对过最接近自己的对手，这是图赫尔在法甲的一个非常强势的开局。

虽然巴黎圣日耳曼一直令人印象深刻，但图赫尔也觉得他们的进步是显而易见的。

“当你看到结果的时候，它几乎是完美的。 ”图赫尔在周六赛后告诉记者，“我非常非常的高兴。

“我们可以看到球队的进步，我们可以感受到球队的活力。每个人都对新想法持开放态度。这种感觉很好。”

周六的比赛是巴黎圣日耳曼自12月5日以来在法甲的第一场比赛，因为两场比赛因为“黄马甲”的示威活动而推迟。

有人说巴黎圣日耳曼在对南特的艰难胜利中显得疲惫和缺乏锋芒，但是图切尔坚信球队是“不可思议的”。

当被问及是否感到疲劳时，他说:“不，我不这么认为。我们有70%的控球率，在前场有40次触球，23脚射门……这是惊人的。”

“我们踢得很有质量。我们做了一个非常有侵略性的反压，我们只是在最后的触球，在最后的传球中缺乏精确性。”

“在我看来，这场比赛我们本可以以四个进球的优势获胜。我们控制了比赛。我们理应获胜。”

“我们很累，但这很正常。这个团队太棒了。我要赞美我的球员。”

俱乐部将在1月6日的杯赛中复出，但是在6天后对阵亚眠的比赛中才会重新回到联赛。

但是所有的目光都将集中在即将来到的大巴黎和曼联的欧冠16强比赛上。