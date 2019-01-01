法甲并非其下一站 老友认定穆帅不会执教里昂

里尔体育总监坎波斯认为自己的老同时穆里尼奥不会成为里昂的信任主帅。

里尔体育总监路易斯·坎波斯认为从曼联下课后赋闲在家的名帅穆里尼奥不太可能会在今夏前往法甲执教，成为另一支劲旅里昂的新任主帅。

自现任主帅布鲁诺·热内西奥将在赛季结束后离开的消息传出后，这位葡萄牙名教头就一直被外界与里昂联系在一起，甚至有消息传出他曾出现在当地机场。

在本周六的新闻发布会上。热内西奥曾坦言一段时间以来，自己一直处于一种消极的氛围中，这可能会拖累自己手下的球员与俱乐部，因此他已明确告知主席，自己将会在今夏离开。这样的言论也让外界更加浮想联翩，认定穆里尼奥可能会在6月正式接替其在里昂的帅位。

不过在坎波斯看来，他认为穆里尼奥不太可能会在2019-2020赛季成为竞争对手俱乐部的掌舵人。

这位里尔体育总监在接受Telefoot采访时表示:“穆里尼奥曾赢得过所有荣誉。里昂是一家伟大的俱乐部，但我认为葡萄牙人正在寻找一个更大的项目。而且，他的工资很高。”

当然，如果穆里尼奥最终没未能成为里昂主帅，前巴黎圣日耳曼教头布兰科也将与这个空缺职位联系在一起。

自从去年12月离开曼联后，穆里尼奥一直没有找到新工作，不过近期他声称自己已经拒绝了“三四份报价”，与此同时，他强调自己希望在6月份重新回到俱乐部主帅的岗位。

在其辉煌的职业生涯中，这位56岁的葡萄牙教头曾在波尔图、切尔西、皇马和曼联等俱乐部分别赢得了8次联赛冠军、8次国内杯赛冠军以及2次欧冠冠军。他也是仅有的几位在执教两家不同俱乐部的时率队登顶欧洲的名帅，分别在2004年和2010年带领波尔图和国米完成了对欧冠奖杯的收割。

至于里昂，这家传统劲旅正面临着一场争夺下赛季欧冠席位的关键战。目前他们在法甲位列第三，比他们的劲敌马赛高出5个积分。不过在昨天的比赛中，所有人都没有想到他们会意外不敌排名靠后的弱旅南特，这让许多球迷大失所望。如果保持这个排名至赛季末，他们将不能直接晋级欧冠正赛，必须在今夏提前集训，参加资格赛的选择。

值得一提的是，坎波斯与穆里尼奥曾在皇马有过共事，而目前双方均与罗马有所传闻，也许今夏二人有望在意甲赛场重聚。