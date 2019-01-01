法甲不能与英超相比 迪乌夫推崇马内加冕金球

尽管与曾经效力过的红军关系僵硬，但迪乌夫仍然对红军锋霸马内给予了高度评价。

迪乌夫在安菲尔德的时光算起来并不快乐，所以即便红军在克洛普就任主帅之后一路高歌猛进，他也很少为红军送上赞美之词。

不过这并不妨碍他成为自己同胞马内的铁粉。上个赛季，马内成功加冕英超金靴，并且帮助红军夺得欧冠冠军。迪乌夫认为，比起目前效力于巴黎圣日耳曼的世界杯冠军前锋姆巴佩，塞内加尔国脚更有理由成为金球奖得主。

姆巴佩和马内都入围了金球奖的30人名单。迪乌夫告诉Le Parisien：“我认为马内这一年的发挥比姆巴佩更加出色。”

“不管是从个人角度还是团队角度，他（马内）都配得上金球奖。”

“我们不能把法国联赛和英格兰联赛放在一起比较。英超需要更多的努力。”

2018-19赛季，姆巴佩在43场比赛中为法甲冠军打入39球，贡献17次助攻，而马内的数据仅为26球5助。

不过迪乌夫始终坚持把马内放进他的金球奖前三候选当中，他继续说道：“在我看来，最后的角逐会在梅西，范戴克和马内之间展开，单看他们征战的联赛就是如此。”

“你知道如果你希望赢得进球，你就必须离开法国。”

“唯一一个效力法甲并且赢得金球奖的是帕潘，他当时在马赛，随队参加了欧冠决赛。”

不过也许姆巴佩在王子公园的生涯的确不会延续太久了。传闻中皇马始终钟情于这位20岁的攻击手。

前曼联射手萨哈之前也才曾表示法国国脚应该成为红魔的引援目标，姆巴佩的才华和潜能可以与世界上的任何球队匹配。