法比尼奥：金球奖应归范迪克 阿诺德会成世界最佳

巴西人在采访中谈到了自己两位队友的能力，他们在俱乐部近期的成功中发挥了关键作用。

利物浦球星法比尼奥坚定地认为，维吉尔·范迪克的表现要比梅西更胜一筹，理应获得2019年的金球奖。除此之外，他还认为阿诺德有可能会成为世界上最好的球星之一。

范迪克在上赛季红军获得欧冠冠军的过程中发挥了重要作用，并因其在后防方面的重要作用被评为欧足联年度最佳球员。

然而，在与阿根廷人的金球奖争夺战中，范迪克却在投票中败北，让梅西赢得了自己的第六座金球奖奖杯。

由于范迪克在安菲尔德的比赛经历，外界已经将其视为目前的世界最佳中卫，他的队友法比尼奥认为他理应被授予这一为了表彰年度最佳球员的个人奖项。

法比尼奥在接受媒体采访时表示：“人们对前锋的关注总是会更多，但当你考虑到他的个人成就以及他如何帮助球队赢得欧冠冠军时，你就会觉得他本应该赢得金球奖之争的胜利。范迪克是一位了不起的球员，他是目前世界最佳球员中的一员。”

除了阿利松，利物浦队内的另一位球员——年轻的阿诺德的表现也受到了外界的广泛称赞，他在边后卫位置上的创造力让他从同龄人中脱颖而出。

许多人已经开始拿一位年轻的英国国脚与巴萨传奇阿尔维斯进行比较，后者曾被视为这一代球员中最好的右后卫，并已经在职业生涯中赢得了40次重要奖项。

不过法比尼奥认为现在的阿诺德还无法与自己的巴西通报相提并论，但他认为阿诺德的能力将在未来数年内达到巅峰。

“如果你去讨论他取得的成就，阿尔维斯肯定是足坛历史上表现最好的球员之一，即使现在已经36岁了，他的表现依旧让人难以置信，他是巴西国家队的明星球员之一，一直以来都发挥着重要作用。”

“至于阿诺德，他的成长是惊人的，他拥有着成为世界最佳之一的一切潜力。”

阿诺德和法比尼奥都在周四利物浦2比1击败狼队的比赛中登场，他们将自己在英超联赛中的不败战绩扩大到了40场，并以统治性的表现领先联赛第二名的曼城16分并无限接近30年以来的第一座联赛冠军奖杯。