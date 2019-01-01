法比尼奥：红军必须做出一些改变 但无需太担心
法比尼奥承认利物浦需要在他们的英超联赛中尝试一些不同的东西，在他们的领先优势被削减到3分之后，他们正在寻找解决方案。
红军似乎在几天前就已经很好地控制了英格兰顶级联赛冠军的争夺。
然而，在主场1:1被莱斯特逼平的时候，他们错失了领先7分的机会，然后在最近对阵西汉姆联的比赛中被同样的比分弄得灰心丧气。
两场令人失望的僵局意味着克洛普的球队已经让追赶的队伍逼近，曼城有可能在周三的比赛后把他们从榜首的位置上赶下来。
法比尼奥坚持认为安菲尔德没有什么好担心的，但是他也承认如果利物浦想最终成为冠军的话，他们必须找到一种方法来击败顽固的对手。
这位多才多艺的巴西人告诉ESPN:“我们有信心。”
“我们度过了一个阳光灿烂的12月，这几乎是完美的，但现在我们经历了低谷。”
“很难解释为什么会这样。我相信现在和我们比赛的球队都的板凳深度都不差。我们需要做一些不同的事情，也许我们没有这样做，我们无法找到空间。”
“通常，我们想通过中路，这对身体强壮的防守球队来说是很困难的。我们需要找到解决方案，而在过去的几场比赛中我们还没有找到。”
当曼城在周中比赛时，利物浦必须等到周六才能主场迎战伯恩茅斯。
在这场比赛之后，克洛普的球队将迎来一系列的考验，他们将在欧冠16强对阵拜仁慕尼黑，接着又在英超对阵曼联、沃特福德和埃弗顿。
法比尼奥说:“我们希望每天都能打得更好，但不幸的是，这并没有发生。”
“我们知道我们的能力，也知道我们可以付出更多。”
“如果我们做到了，以我们的实力，我们将继续保持领先。但是我一直在说，说总是容易一点，所以我们必须把它付诸实践。就我个人而言，我并不担心。但我们知道，在下一场比赛中，我们必须付出更多。”
“击败伯恩茅斯对于继续在积分榜上领先三分是很重要的。现在我们只会关注下一场比赛，那就是对阵伯恩茅斯。”
“接下来将会有一系列艰难的比赛，但我们会让一些球员从伤病中恢复过来，主教练将会有更多的选择。”