法比尼奥：红军必须做出一些改变 但无需太担心

巴西人承认红军必须想出一个方法来击败那些试图遏制住克洛普夺冠希望的对手。

法比尼奥承认利物浦需要在他们的英超联赛中尝试一些不同的东西，在他们的领先优势被削减到3分之后，他们正在寻找解决方案。

红军似乎在几天前就已经很好地控制了英格兰顶级联赛冠军的争夺。

然而，在主场1:1被莱斯特逼平的时候，他们错失了领先7分的机会，然后在最近对阵西汉姆联的比赛中被同样的比分弄得灰心丧气。

两场令人失望的僵局意味着克洛普的球队已经让追赶的队伍逼近，曼城有可能在周三的比赛后把他们从榜首的位置上赶下来。

法比尼奥坚持认为安菲尔德没有什么好担心的，但是他也承认如果利物浦想最终成为冠军的话，他们必须找到一种方法来击败顽固的对手。

这位多才多艺的巴西人告诉ESPN:“我们有信心。”

“我们度过了一个阳光灿烂的12月，这几乎是完美的，但现在我们经历了低谷。”

“很难解释为什么会这样。我相信现在和我们比赛的球队都的板凳深度都不差。我们需要做一些不同的事情，也许我们没有这样做，我们无法找到空间。”

“通常，我们想通过中路，这对身体强壮的防守球队来说是很困难的。我们需要找到解决方案，而在过去的几场比赛中我们还没有找到。”

当曼城在周中比赛时，利物浦必须等到周六才能主场迎战伯恩茅斯。

在这场比赛之后，克洛普的球队将迎来一系列的考验，他们将在欧冠16强对阵拜仁慕尼黑，接着又在英超对阵曼联、沃特福德和埃弗顿。

法比尼奥说:“我们希望每天都能打得更好，但不幸的是，这并没有发生。”

“我们知道我们的能力，也知道我们可以付出更多。”

“如果我们做到了，以我们的实力，我们将继续保持领先。但是我一直在说，说总是容易一点，所以我们必须把它付诸实践。就我个人而言，我并不担心。但我们知道，在下一场比赛中，我们必须付出更多。”

“击败伯恩茅斯对于继续在积分榜上领先三分是很重要的。现在我们只会关注下一场比赛，那就是对阵伯恩茅斯。”

“接下来将会有一系列艰难的比赛，但我们会让一些球员从伤病中恢复过来，主教练将会有更多的选择。”