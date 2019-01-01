法比尼奥：快乐和喜悦可以让利物浦夺得冠军

巴西中场球员曾在摩纳哥品尝了联赛夺冠的喜悦，他相信如果克洛普的球队想要在本赛季取得胜利，自得其乐将是至关重要的。

利物浦中场法比尼奥从法甲摩纳哥夺冠的经历中学到，享受足球是赢得冠军的关键。

法布尼奥曾是赢得广泛赞誉的摩纳哥队的一员，他们曾夺得法甲联赛冠军并在2016-17赛季打入欧冠半决赛后。

莱昂纳多·贾尔丁的球队因其高强度的进攻足球以及充满年轻天才而备受赞誉，贝尔纳多·席尔瓦、巴卡约科、本杰明·门迪、基利安·姆巴佩、托马斯·勒玛尔和法比尼奥本人都在争取到了高薪转会离开了球队。

那个赛季，摩纳哥在法甲取得了107个进球，比排名第二的巴黎圣日耳曼多了24个。

法比尼奥认为，如果利物浦想在本赛季的英超联赛中击败曼城，他们也需要类似的态度。

“我知道赢得联赛冠军真的很难，尤其是英超联赛，但我们在利物浦有经验丰富的球员。”巴西人告诉利物浦网站。

“我们知道我们正在积分榜上竞争，在积分榜首占有一席之地是很重要的，但是我们不能每次都想着冠军，因为那会给我们带来额外的压力。”

“我在摩纳哥度过了一个美好的赛季，我们进了很多球，那时候踢球很开心。我们也必须在这里做到这一点。享受比赛，带着喜悦去到球场，一场接着一场。”

另一位本赛季给利物浦留下深刻印象的球员是右后卫特伦特·亚历山大-阿诺德，他在上个月对阵布莱顿的比赛中膝盖受伤，但他在那之前就已经确立了自己在一线队的位置。

这种情况对这位20岁的球员来说是陌生和困难的，但是他相信他很快就会回到首发11人的阵容中。上周六3:0战胜伯恩茅斯的比赛中他已伤愈替补出场。

“在受伤之前，我从未真正经历过这种情况。”他说。“这是一种全新的体验，一次让我头脑清醒的经历，所以对我来说很难。”

“但这要感谢教练、理疗师和医疗部门帮助我这么快就恢复了——比计划提前了。”

“我感觉很好，周末能在这里进行一些锻炼是件好事，这将帮助我恢复到最佳状态，并希望在接下来的几周能够开始一些比赛。”