法比尼奥：为了加盟豪门与利物浦结缘

巴西中场坦言，当初正是他效力豪门的渴望让他最终选择了加盟利物浦。

时光倒回到2018年夏天， 当时这位才华横溢的巴西国脚受到了整个欧洲俱乐部的垂涎。

彼时，法比尼奥刚刚帮助摩纳哥队赢得法甲联赛冠军， 他在右边后卫和中场核心的位置上都表现的风生水起。

为了击败各路潜在买家得到这位巴西国脚，利物浦俱乐部抢先与法比尼奥达成了合约协议。

红军为他支付了接近四千万英镑（四千九百万欧元）的转会费，而法比尼奥本人在面对诸如阿森纳以及曼联伸出的橄榄枝时也更加倾向于加盟利物浦。

近日他向《利物浦回声报》的记者透露了他加盟红军前后的点点滴滴：

“在摩纳哥度过了5个赛季之后，我知道该到了说道别并向着职业生涯的下一个台阶迈进的时刻了。”

“我想加入一支豪门。”

“渴望加盟利物浦，内心没有丝毫迟疑。所以当转会窗口一打开，这笔交易很快就官宣了。”

“这真的是一家大球会，恐怕是世界上最大的俱乐部之一。它拥有成就伟业的雄心，这也正是我所一直渴望的，所以我非常高兴能够来到这里。”

刚加盟球队时法比尼奥并没有很快的进入角色，利物浦人才济济的中场配置使得克洛普无法这位25岁的中场球员立即获得出场机会。

最终他的耐心获得了回报。红军很快发现了他是防守型中场这个位置上最完美的人选。

这还要感谢法比尼奥的前任教练雅尔丁，对于这位摩纳哥伯乐他也是赞不绝口。

法比尼奥表示“我在摩纳哥的时光非常富足，从我加盟那里到我离开我一直在进步，在我加盟摩纳哥的五年里，雅尔丁伴随了我四年。”

“作为一名教练他对我职业生涯的提高给了很多的帮助。特别是他帮助我完成了踢球位置上的转换（从右后卫改打后腰）。 对这个我们一直有讨论，我喜欢踢后腰这个位置，他也很希望我改踢后腰。”

“所以他告诉我他决定让我改变踢球位置，我接受了这个挑战。 但他对我的帮助并不止这些-我们之间有很多美好的回忆。我们在2017年为摩纳哥赢得了法甲联赛冠军。我在那里有众多朋友并度过了一段美好的时光。”

“摩纳哥永远在我心中。”

如今法比尼奥已经跟随利物浦赢得了欧冠奖杯，截至本赛季他已经代表红军出场超过50次，并将继续在克洛普的阵容中占据重要的一席之地。