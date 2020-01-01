法比安经纪人：续约谈判已暂停 众多豪门都在关注他

这位西班牙年轻中场的经纪人证实了有关巴萨、皇马等队有意他的传闻，目前他与那不勒斯的续约谈判已暂停。

法比安·鲁伊斯是西班牙新生代最出色的中场之一，近两个赛季以来，他一直是众多欧洲豪门的重点考察目标。

近日，这位那不勒斯中场的经纪人向外界证实了皇马、巴萨等豪门对他的兴趣，他也坦诚目前自己客户与意甲劲旅的续约谈判已经暂停。

2018年夏天，法比安·鲁伊斯以3000万欧元的转会费从皇家贝蒂斯转会加盟了那不勒斯，在圣保罗球场的18个月里，他用自己优异的表现给人们留下了深刻的印象。

其他球队

从目前的情况来看，法比安·鲁伊斯确实有可能在今夏离开圣保罗球场，目前那不勒斯仅在意甲中排名第六，本赛季的绝大部分时间，这家意甲劲旅都在积分榜中游徘徊，这样的战绩显然无法与西班牙人的雄心壮志相匹配。

法比安·鲁伊斯的经纪人阿尔瓦罗·托雷斯在接受西班牙媒体《马卡报》的采访时谈到了自己客户的未来。

“对那不勒斯而言，这是一个困难的赛季，球队发生了很多变化。尽管如此，法比安依旧延续了前两个赛季的好状态，那不勒斯对他很信任。”

“续约？我们已经把续约谈判搁置了一段时间，一切都要等到赛季末再谈。”

“确实，已经有一些欧洲非常重要的俱乐部向我询问了一些法比安的信息，我们已经将这些情况告知了那不勒斯。不过法比安的现有合同中并没有解约金条款，”

“很明显，他正成长为世界足坛的领军人物之一。”

法比安·鲁伊斯是本赛季这支整体发挥不佳的那不勒斯队内的中流砥柱，他总共在各项赛事中出场了32次，贡献了3球2助攻。

从目前的情况来看，皇马和巴萨都打算在今夏将其带回西班牙赛场。不过根据西班牙媒体Diario Madrista的报道，除了上面两家西班牙豪门，利物浦和曼联也是这位西班牙中场的追求者。

对红军来说，法比安·鲁伊斯能够弥补库蒂尼奥离开后失去的创造力，而对于红魔来说，这位西班牙中场是能够替代博格巴的人选。

法比安·鲁伊斯与加图索球队的合同还剩三年，如果他在今夏离开，对那不勒斯而言会是一个巨大的损失。