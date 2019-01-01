法比安斯基解释为何离开枪手：我需要新的挑战

法比安斯基在枪手效力了7年，但只出场78次，之后在斯旺西和西汉姆联队中表现出色。

法比安斯基承认，他“需要离开阿森纳”，才能成为他一直相信自己可以成为的门将。

这位波兰国脚在2007年与枪手联系在一起，并在伦敦北部度过了7年。

他在俱乐部的最后一次出场见证了他举起了2014年足总杯冠军，但那只是他代表枪手的第78次出场。

由于缺少常规的比赛时间，当被要求上场时，他很难保持稳定，最终决定离开酋长球场试试运气。

这一勇敢决定得到了报答，这位在斯旺西和西汉姆联表现出色的他在告诉天空体育：“我想在球场上证明自己，但我没有太多的机会，所以这给我参加的每一场比赛都带来了更大的压力。”

“我发现自己处于这样一种境地，我是如此渴望展示自己的品质，但很多时候这对我不利，因为太过渴望而受到了惩罚。”

“我认为当你不经常打比赛的时候，所有对我们位置非常重要的小事情都会发生变化。即使当我今年开始季前赛的时候，我也能感觉到一些不同。你的时机不在那里，你对比赛的感觉也不在。当我决定离开阿森纳的时候，就是基于此。”

法比安斯基补充了他在枪手时经常面临的批评：“我从来没有大声说过，但在我的内心深处，我觉得这实际上是有帮助的事情之一。这是驱使我变得更好的东西。”

“这些年来，我认为我对门将有了更好的理解——我的意思是在球场内外。我的意思是如何处理特定的情况，如何为比赛做准备，如何阅读比赛。我想我需要离开阿森纳才能做到这一点。我的生活需要一个新的挑战，从那一刻起，我对事情的进展感到非常高兴。”

法比安斯基现在34岁了，但他相信他还有很多美好的时光在等待。

20岁是西汉姆的年度最佳球员，并打算保持他在北伦敦缺少的支持后所设定的高标准。

“我不知道我还能踢多久，但我感觉很好。”法比安斯基补充说。

“我只是想做好准备，继续努力，因为我认为总有发展和变得更好的空间。我会继续推动自己。无论我还剩下什么，我的目标是得到尽可能多的东西。”