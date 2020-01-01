法比奥·席尔瓦：名店波尔图的新货 葡萄牙期盼的C罗接班人

这名17岁的球员已经因为他的进球能力被拿来与他的同胞相提并论，他已经开始在他的祖国掀起波澜。

无论是祝福还是诅咒，每一个年轻的葡萄牙攻击型球员都希望在可预见的未来能与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多相媲美。

若昂·菲利克斯是最新一个被誉为“下一个CR7”的海报男孩，尽管他作为一名球员的形象更像是C·罗纳尔多的劲敌梅西，而不是C·罗纳尔多本人。

不过，还有一个人有潜力取代C·罗纳尔多为卫冕欧洲冠军进球，他已经在自己的祖国掀起了波澜。

17岁的法比奥·席尔瓦已经为波尔图打破了无数的纪录，他的进球能力让所有的旁观者都看得清清楚楚。C·罗纳尔多的继承人可能即将真正到来。

法比奥是豪尔赫·席尔瓦的儿子，后者在2001年随博阿维斯塔赢得了葡超联赛冠军。法比奥在当地的Uniao Nogueirense开始接受足球教育，之后他和哥哥豪尔赫一起转到家乡的贡多马尔俱乐部。

席尔瓦6岁时的教练佩德罗·丰塞卡告诉Mais Futebol说：“人们注意到有些特别的东西，尤其是和球有关的东西。但是他有一个困难，那就是他讨厌失败。他输了就惩罚自己。”

“有时我们在那个年龄做一些自然的技术练习，他会觉得无聊。为什么？因为他做起来很容易。”

八岁的时候，席尔瓦就被波尔图看中了，他的哥哥也加入了葡萄牙巨龙，很明显，即使在其他有天赋的孩子中，他也有一些特别之处。

“法比奥已经很超前了，至少我们发现了这一点。”席尔瓦在波尔图的前三年的教练马克·维埃拉告诉Mais Futebol：“他总是在高于他的年龄组别踢球，因为他有这样的特点。他进了很多球，具有典型的前锋的敏捷性。尽管他还是个小男孩，但他有很多技巧，在很多方面都做得很轻松。”

“他有着典型的前锋的冷静，在禁区内接住球并完成射门。似乎没有时间了，但他能做到。”

席尔瓦在波尔图待了5年，后来他的哥哥被本菲卡青训学院录取，于是他随哥哥横穿葡萄牙来到里斯本。法比奥也加入了首都俱乐部，但他们的合作只持续了两年，豪尔赫在2017年夏天转会到拉齐奥。

年轻的席尔瓦已经收到了来自利物浦和曼城的邀请，很明显他很想离开本菲卡，但是波尔图——从他在葡萄牙青年队的队友那里得知了他的不满——对他的天赋很有信心，他们想尽一切办法说服他回来。

俱乐部的前学院主教练何塞·塔瓦雷斯甚至在席尔瓦和他的家人在阿尔加夫度假的时候去见他们，试图说服这位少年回来。

事实上，席尔瓦一心一意地想回到波尔图，他从他离开的地方继续前进。到2018年夏天，第一次有人公开将他与五届欧冠冠军得主相提并论。

“当罗纳尔多17岁的时候，他在葡萄牙体育的青年队踢中锋位置。我看到他做的事情，我现在看到的是一个来自波尔图的男孩做的事情，他就是法比奥·席尔瓦。”

“他将会是一个非常棒的球员。在短时间内，他将成为一名非凡的前锋。”

在这样的赞誉的激励下，席尔瓦——之前他承认他的比赛更多的是模仿毛罗·伊卡尔迪和埃丁森·卡瓦尼而不是C·罗纳尔多——在2018-19赛季难以停下进球步伐，在39次出场中33次进球，帮助波尔图的19岁以下青年队赢得了国内联赛冠军和欧足联青年欧冠冠军。

今年2月，他第一次被塞尔吉奥·孔塞桑的一线队征召参加训练，但直到目前的赛季，他才有机会在联赛中首次亮相。然而，他没有浪费多少时间来再次证明自己的能力。

席尔瓦在波尔图揭幕战输给吉尔维森特的最后11分钟替补上场，年仅17岁22天的他成为了波尔图历史上最年轻的出场球员。

从那以后，他还打破了俱乐部最年轻的欧战出场球员、最年轻的首发队员和最年轻的进球者的纪录，鲁本·内维斯就是被打破纪录的其中一人。

身高超过6英尺的他在空中的能力和脚下控球的能力不相上下，因此，当其他同龄球员在身体上挣扎的时候，他却能在成年足球中找到自己的位置。

在迄今为止的14场一线队比赛中，席尔瓦已经打入3球，他令人印象深刻的表现已经引起了马德里竞技和尤文图斯的兴趣。

这样的猜测让许多波尔图球迷叫嚷着要求俱乐部留住他们这一代人最出色的天赋。去年11月，在俱乐部的年度庆典上，他们宣布他们的年度最佳年轻球员的合同将延长到2025年。

合同中包括了价值1.25亿欧元的解约条款，这一金额是他之前合同的5倍，创下了葡萄牙球员的最高纪录，超过了本菲卡在菲利克斯转会马德里竞技之前开出的价值1.2亿欧元的解约条款。

席尔瓦现在被称为“1.25亿男孩”，他的下一个目标必须是在孔塞桑的一线队中站稳自己的地位，在他目前短暂的职业生涯中，他一直被当作替补队员使用。

人们也期待他在不久的将来能够进入葡萄牙国家队。在10月对阵意大利U19的比赛中，他在45分钟内上演了完美帽子戏法，这进一步证明了他的天赋，而在赛季结束前得到U21国家队征召并非遥不可及。

从那以后，他能达到和C·罗纳尔多一样的高度吗？这似乎有点异想天开，但几乎可以肯定的是，当葡萄牙的王牌球星最终宣布离开时，葡萄牙将不会为进球而苦苦挣扎。