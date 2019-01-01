法拉利要在菲亚特里翻车？伊布面临无缘季后赛的尴尬

输给科罗拉多急流后洛杉矶银河跌出了西部前七，他们进入季后赛的前景并不乐观。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇本赛季制造了很多头条新闻。他称自己是美国职业足球大联盟（MLS）里“菲亚特中的法拉利”，对通过季后赛来决定冠军的制度表示不满，称这是“狗屎”，并解释了为什么他比联盟最有价值球员卡洛斯·贝拉更优秀。他有令人瞠目结舌的时刻，也有被禁赛的时刻，和其他现役的球员一样，他为提升MLS在世界各地的形象做出了很多努力。

伊布拉希莫维奇也在场上表现出色。在射手榜上，他的23粒进球仅次于贝拉。今年8月，他连续三场比赛打入两球，其中包括与同城对手、联盟领头羊洛杉矶FC队的德比战。自进入联盟以来，他一直在这支球队中占据主导地位。

这位大个子瑞典人带来了美国职业足球大联盟超级巨星所需要的一切。他为联盟所做的宣传的价值是无法量化的，因为他的那些引人注目的话语和那些一遍又一遍地重复上演的精彩进球。

所以如果他再次错过季后赛，这将是一个绝对的灾难。

虽然伊布拉希莫维奇可能认为季后赛是一个坏主意，但这不是球迷的观点。在美国，季后赛才是目标。这是美国每一项运动的每一支球队的目标。

在本赛季的MLS中，有14支球队将进入季后赛。这意味着一旦常规赛结束，MLS一半以上的俱乐部仍将追逐总冠军。

排名积分榜前半部分？恭喜你，你入围了！如果不在前半部分呢？只要你够好，也能入围。

然而即便如此，联盟的最大球星和门面在还有五轮的时候依然有可能被挡在季后赛门外。

伊布拉希莫维奇也许在创造进球，但是他的俱乐部没有创造足够的胜利。

2017年，洛杉矶银河在西部垫底，错过了季后赛。在此之前，他们只试过一次连续两年无缘季后赛，为了防止这种情况再次发生，他们签下了联盟历史上最优秀的前锋之一，结果他们又一次在常规赛后就结束了他们的赛季。

为了避免再次失利，俱乐部在2019年大幅投资。阿根廷国脚克里斯蒂安·帕文等多名有实力的球员加入球队。即使是现在，至少从纸面上看，银河队还是感觉自己是总冠军的有力争夺者，尤其是因为他们似乎是联盟中唯一一支知道如何对付鲍勃·布拉德利执教的洛杉矶FC的球队。

在伊布拉希莫维奇的带领下，这支球队本不应该处于这样的位置。这就是为什么大联盟应该对此担心。

他们的最后赛程看起来并不可怕。剩下的五场比赛中有三场是在主场进行的。五场比赛中有四场是对阵目前没有进入季后赛的球队。

尽管有那么多明星效应，那么多精彩镜头和有趣的采访，银河还没有完全解开这个领域的谜团。

周三1-2输给科罗拉多急流的比赛证明了伊布拉希莫维奇和银河还有很长的路要走，不然的话他们根本谈不上争冠。

MLS需要的是头条、亮点和竞争，但联赛本身才是最大的舞台。

如果银河不能做到这一点，这支球队将会成为大联盟历史上最令人失望的球队之一。