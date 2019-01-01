法布雷加斯：32岁的梅西比以往更全面

法布雷加斯和梅西从小就在拉玛西亚一起训练，这位摩纳哥中场比任何人都了解梅西。

塞斯克·法布雷加斯相信，随着年龄的增长，莱昂内尔·梅西已经适应了他的比赛，变得“比以往任何时候都更全面”，这位32岁的球员继续占据着各大报纸的头条，并打破了多项纪录。

巴塞罗那在2018-19赛季轻松拿下另一个联赛冠军，梅西以51粒进球和22次助攻结束了这个赛季，并在这两个领域都高居榜首。

法布雷加斯现在在摩纳哥，但在16岁加盟阿森纳之前，他从12岁起就和阿根廷人一起踢球。

他后来曾回到巴塞罗那，并在2011年与他的老朋友再次并肩作战，征战3个赛季——这对搭档至今仍然亲密无间。

随着职业生涯的发展，梅西已经适应了自己的比赛，法布雷加斯也向人们解释了为什么尽管他的能力有所下降，但他仍然应该得到同样程度的赞扬，甚至更多。

“这就是莱奥的特点，他每一季都在重塑自己。”塞斯克这样评价这位出生在罗萨里奥的球星：“也许他不再是那种带球突破三名、四名或五名球员，然后再进一球的球员了。相反，现在，他更喜欢做50码的传球，让阿尔巴一对一面对门将。他在禁区周围做撞墙式配合，他可能会挑球和助攻……我想现在他比以往任何时候都更全面了。”

在赛季末的颁奖典礼上，梅西以创纪录的第六次获得皮奇奇奖（西甲最佳射手）。

他在足球界的传奇地位早就得到了证实，但他可能很难在本赛季赢得金球奖，因为他在欧冠半决赛中输给了最终的冠军利物浦。

红军在安菲尔德取得了令人难以置信的4-0的胜利，从诺坎普0-3的失利中逆转比分。接下来是国王杯决赛1-2负于瓦伦西亚，但法布雷加斯相信梅西仍然应该获得世界最佳球员的称号。

“这是非常困难的，这可能取决于谁赢得了欧冠。”法布雷加斯说梅西有可能赢得金球奖：“通常情况下，这些奖杯是颁发给那些赢得大奖的人的。梅西在2010年赢得了金球奖，当时他们只赢得了联赛冠军，所以我认为这绝对是可行的。我认为如果一切都是关于谁是最好的，那么梅西就是最好的。毫无疑问。我认为利物浦度过了一个美妙的赛季。他们的一名球员很有可能登上领奖台，这是肯定的。”

阿根廷队将在周六迎来美洲杯首战，本赛季梅西将再次为自己的荣誉而努力。尽管拥有丰富的进攻天赋，但是近年来，阿根廷很少能在大型比赛中达到人们的期望。

如果梅西，这个国家的队长，在万众期待下带领这个国家走向荣耀，那么也许法布雷加斯将会实现他的愿望，看到他的老朋友举起创纪录的第六次金球奖。