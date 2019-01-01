法布雷加斯回忆往昔悼念雷耶斯：我那么爱你

这位西班牙人的前队友对他的不幸去世表示了悲痛，温格也对这一悲伤的消息做出了回应。

法布雷加斯、温格与其他足球界人士一起，对前阿森纳球星何塞·安东尼奥·雷耶斯的去世表示哀悼。

这位前枪手中场球员曾在俱乐部和国际比赛中都与雷耶斯并肩作战，他在社交媒体上表达了对这一消息的悲伤之情。

法布雷加斯用西班牙语写道：“我在足球界的第一个伟大的朋友。”

“这是我在国家队的队友，他总是喜欢在零下10度的空调房间里睡觉。他是一个谦逊的人，脸上总是挂着微笑，他是一个伟大的足球运动员，也是一个了不起的人。”

“再也没有比这更糟糕的醒来方式。我永远不会忘记我16岁时，你和你的家人带我去你们家过我在英国的第一个圣诞节。我永远不会忘记我们在训练前后在体育馆的进行的足球乒乓赛。”

“我们在球场上的联系也很特别，因为在球场上很容易就能从人群中找到你，这样你就能发挥作用。”

“我总是说你是足球界最伟大的天才之一，我知道我没有错。两天前我在一个采访中谈到你，也许这是一个信号，谁知道呢，永远记得你，我的好朋友。”

“我永远不会忘记你，我们永远不会忘记你。你永远都在我们心中。安息吧，何塞·安东尼奥·雷耶斯。我那么爱你。”

温格在2004年至2007年执教阿森纳期间曾执教过雷耶斯，这位法国人也对这一消息表示震惊和伤心。

阿森纳官方推特上以温格的名义发布了一条消息：“得知有关何塞的可怕消息，我感到非常的震惊。”

“致他的家人和朋友们，阿森纳大家庭所有人都是他们的坚强后盾。他将永远留在我们心中。”

西班牙EFE机构在上周六的报道中称，事故发生在当地时间上午11点40分的塞维利亚，这名35岁男子的汽车“冲出了道路并起火”。

塞维利亚俱乐部随后证实，他的堂兄弟雷耶斯和卡尔德龙也在碰撞中丧生。

雷耶斯效力于阿森纳期间曾参加了110场比赛，打进23球，赢得了英超和足总杯。他还赢得过社区盾杯，并在2006年的冠军联赛中获得亚军。