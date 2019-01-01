法布雷加斯狂吹贡多齐：爱了 他的前途一片光明

这位前阿森纳队长在老特拉福德找到了两名令人印象深刻的年轻球员。

前阿森纳球员法布雷加斯在周一阿森纳1-1战平曼联的比赛中称赞了马特奥·贡多齐的表现。

这位法国中场在进攻三区有着全场球员最高的传球成功率。贡多齐的表现和态度让法布雷加斯坚信他有一个光明的未来。

“爱上贡多齐了。他可以踢得很好，也可能踢得不好，但他能在这么年轻的时候就出现在困难的时刻。”法布雷加斯在推特上说：“他在阿森纳的未来一片光明。”

前英格兰主帅阿勒代斯也赞扬了贡多齐的稳定性，并认为他的表现远远超出了他的年龄。

“这是一个多么大的发现啊。”阿勒代斯在阿兰·布拉齐尔体育早餐会节目上说：“在他这个年纪，这是一件好事，但他在上个赛季陷入低谷，而今年情况变得更好。他可能永远都不会拿到全场最佳球员奖，但他的控球能力始终如一，凭着年轻突入空当，（他的）控球能力令人印象深刻。”

贡多齐并不是唯一一个在周一给法布雷加斯留下深刻印象的年轻球员，布卡约·萨卡助攻了奥巴梅扬的进球，也在西班牙人面前脱颖而出。

“萨卡是个好球员。18岁显示出极大的成熟。”他写道。

这是他第三次在英超联赛中出场，萨卡在枪手的首发位置上，和奥巴梅扬和佩佩搭档时，他并没有显得格格不入。