法布雷加斯：梅西是这15年的最佳球员

西班牙中场很敬重他的前队友，并相信不会再有像他这样的球员了。

塞斯克·法布雷加斯认为未来不可能出现像莱昂内尔·梅西这样的球员。

这两位前巴萨队友在诺坎普一起度过了三个赛季，梅西在这段时间里两次获得金球奖。

在有幸与阿根廷人并肩作战之后，法布雷加斯在被问及是否会有另一个像梅西这样的球员时，他称梅西是独一无二的。

“我认为这几乎是不可能的。”法布雷加斯告诉阿斯报：“我们见过像罗纳尔多和罗纳尔迪尼奥这样的优秀球员，但梅西是这15年来最好的球员。这是他的第17个赛季，他从18岁以来就是最好的球员。我见过你不会相信的事情。每隔三天，他就会进球，然后前往阿根廷踢球，回来时倒时差，然后上演帽子戏法……那不是常人能及的，相信我。我想和莱奥一起享受更多的比赛。我在这方面有点运气不好。我们在一起的第一个赛季，我们有美好的默契。但是接下来的两个赛季是我受伤最严重的时候。我没有在关键时刻保持最佳状态，这影响了所有人，包括莱奥。”

法布雷加斯目前正在法甲为摩纳哥效力，俱乐部在法甲联赛中排名倒数第二，前四场比赛只得两分。

在上赛季刚刚避免降级之后，法布雷加斯希望他们能够在这个赛季重新振作起来。

他说：“去年的目标很明确：无论如何都要保级。这个赛季，我们将努力争取欧冠资格。让我们看看新签入的球员是否都适应得很好。”

摩纳哥有一个繁忙的转会窗口，本·耶德尔和巴卡约科加入俱乐部，他们希望从低迷的一年反弹。