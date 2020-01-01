法布雷加斯期待新帅莫雷诺：他来自巴萨学校

这位42岁的教练最近刚被解除西班牙国家队主教练的职务，现在他被任命为法甲球队的主教练。

塞斯克·法布雷加斯渴望与摩纳哥的新教练罗伯特·莫雷诺合作，他说西班牙人“来自巴塞罗那的学校”。

莫雷诺最近与法甲球队签下了一份到2022年的合同，此前他的前任教练莱昂纳多·雅尔迪姆被解职。

最近刚被解除西班牙国家队主教练职务的莫雷诺，可能会指望他的同胞法布雷加斯来帮助他在顶级联赛中第一次担任主教练的角色。

32岁的法布雷加斯在新闻发布会上说：“我和我的朋友们聊了很多，他们仍然在为西班牙国家队效力。他们都称赞了教练的方法和沟通能力；他试图使信息更容易获取。教练来自巴塞罗那学校，这一点我很清楚。”

“他有自己的一套哲学，但他同时也是一个适应球员和对手的教练。他很好地解释了你为什么要这么做。”

前巴塞罗那和阿森纳中场法布雷加斯于2019年1月从切尔西签约，在前教练雅尔迪姆的执教下，法布雷加斯在出场时间上陷入挣扎。本赛季到目前为止，他已经只在摩纳哥的18场联赛中首发7次。

在去年灾难性的赛季中保级后，摩纳哥目前在积分榜上排名第七，离前四名仅差3分。他们希望重返欧洲赛场。

“现在轮到我们在球场上运用（莫雷诺的哲学）了。”法布雷加斯补充道：“正如我之前所说，这需要时间。但我认为这对我们球员有好处，尤其是年轻球员。”