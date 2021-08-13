法布雷加斯：巴黎签下梅西不代表稳拿冠军 法甲竞争很激烈

这位摩纳哥中场警告他的前队友梅西，称法甲联赛最近几年的竞争已经越来越激烈。

法布雷加斯表示，法甲联赛并没有别人想象的那么容易，并称引进梅西不代表巴黎圣日耳曼就已经拿到冠军。

巴黎圣日耳曼今夏签下了阿根廷超级巨星梅西，后者无奈地结束了自己21年的巴萨生涯后前来投靠，现在巴黎已经拥有内马尔、姆巴佩、梅西和拉莫斯这样的顶级配置，但小法表示这不意味着巴黎就是法甲冠军。

小法告诉《卫报》：“当巴黎没有赢得联赛冠军的时候，每个人都将这看作灾难，因为他们花了很多钱。”

“每个人都认为这是巴黎的联赛，但过去五年里，巴黎只赢得3座法甲冠军，因为摩纳哥和里尔也赢到了冠军，并中止了巴黎的连冠纪录。”

“这是一个竞争很激烈的联赛，并没有人们想象的那么简单。这里侵略性很强，比赛强度很高，节奏很快，防守球员们都很强壮。”

法布雷加斯表示，签下梅西之后，巴黎的主要目标将是欧冠冠军，他说道：“我相信作为一名主帅，波切蒂诺宁愿拥有一套梦幻般的阵容然后背负着巨大的压力，而不是没有好阵容也没有压力。当创造出这样一支超级球队时，他们肯定有压力，显然，他们想要赢得欧冠冠军。”

“他们已经追逐了欧冠冠军很多年，这看起来是最后一次冲刺，毕竟没有比梅西更好的球员了，没有比拉莫斯更好的后卫了，维纳尔杜姆目前是世界最佳中场之一，而阿什拉夫则是欧洲最好的右后卫之一。”

“感觉他们在做最后的冲刺，我们会看看最终结果如何。”

梅西抵达巴黎时收到了球迷的疯狂追捧，法布雷加斯表示现役球员里，只有梅西有这样的影响力。他说道：“有时候我会和梅西说他不知道自己名气有多大，他去到每一个地方都会觉得这样的待遇是正常的，因为他从小就是最佳，一直被球迷们围绕着。”

“但我从没见过其他球员有这样的影响力，有时候梅西的球迷比一支俱乐部的球迷加起来都要多。”

“现在很多人会关注法甲，尤其是在巴黎签下梅西之后。他与内马尔和姆巴佩的组合将会非常棒。”