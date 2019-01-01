法布雷加斯：姆巴佩会成为世界最佳

摩纳哥中场相信这位法国年轻人将在未来几年成为世界上最好的球员。

根据法布雷加斯的说法，姆巴佩是一个“现象”，他正在成为世界上最好的球员。

摩纳哥中场法布雷加斯自从1月份从切尔西加盟法甲球队摩纳哥以来，一直能够近距离观察姆巴佩的比赛，他对这位巴黎圣日耳曼球星印象深刻，他把他比作蒂埃里·亨利和迭戈·科斯塔。

但是，姆巴佩对成为最好球员的渴望让他印象深刻，他希望能有机会和这位法国球星一起踢球。

“他是一个现象。很明显，他将来会成为世界上最好的球员。我总是像一个中场球员一样思考，如果我有他在我前面，我会一直给他助攻，因为他速度很快，很有爆发力，但他也很聪明，他的摆脱防守并得分的能力也很好。他完全掌握了时机。亨利和科斯塔在这方面也很出色。姆巴佩最突出的一点是他非常饥渴，他知道如何利用自己的能力。”

姆巴佩的进球帮助巴黎圣日耳曼应对了内马尔在2018-19赛季因伤缺阵的问题，看起来这位20岁的法国人本赛季将再次肩负重任。

内马尔本赛季还没有为巴黎圣日耳曼出场，但是法布雷加斯并不认为他已经失去了统治比赛和影响比赛的能力。

“我和他一起踢过。最好的球员永远不会失去他们的感觉。”法布雷加斯说：“有时候是因为你脑子里有些事情，或者因为你的教练不知道如何让你发挥出最好的水平，所以你的发挥低于你的能力。但如果你是一个出色的球员，你永远都会是。他就是一个出色的球员。”

内马尔将在下周对阵哥伦比亚的两场友谊赛前和巴西队一起训练，他的俱乐部希望他能在回归球队之前避免受伤。