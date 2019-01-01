法布雷加斯：姆巴佩会成为世界最佳
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根据法布雷加斯的说法，姆巴佩是一个“现象”，他正在成为世界上最好的球员。
摩纳哥中场法布雷加斯自从1月份从切尔西加盟法甲球队摩纳哥以来，一直能够近距离观察姆巴佩的比赛，他对这位巴黎圣日耳曼球星印象深刻，他把他比作蒂埃里·亨利和迭戈·科斯塔。
但是，姆巴佩对成为最好球员的渴望让他印象深刻，他希望能有机会和这位法国球星一起踢球。
“他是一个现象。很明显，他将来会成为世界上最好的球员。我总是像一个中场球员一样思考，如果我有他在我前面，我会一直给他助攻，因为他速度很快，很有爆发力，但他也很聪明，他的摆脱防守并得分的能力也很好。他完全掌握了时机。亨利和科斯塔在这方面也很出色。姆巴佩最突出的一点是他非常饥渴，他知道如何利用自己的能力。”
姆巴佩的进球帮助巴黎圣日耳曼应对了内马尔在2018-19赛季因伤缺阵的问题，看起来这位20岁的法国人本赛季将再次肩负重任。
内马尔本赛季还没有为巴黎圣日耳曼出场，但是法布雷加斯并不认为他已经失去了统治比赛和影响比赛的能力。
“我和他一起踢过。最好的球员永远不会失去他们的感觉。”法布雷加斯说：“有时候是因为你脑子里有些事情，或者因为你的教练不知道如何让你发挥出最好的水平，所以你的发挥低于你的能力。但如果你是一个出色的球员，你永远都会是。他就是一个出色的球员。”
内马尔将在下周对阵哥伦比亚的两场友谊赛前和巴西队一起训练，他的俱乐部希望他能在回归球队之前避免受伤。